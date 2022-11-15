https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-تسعى-لتعديل-الدستور-في-سبيل-مصادرة-أصول-غازبروم-لديها-1070196751.html
بولندا تسعى لتعديل الدستور في سبيل مصادرة أصول "غازبروم" لديها
بولندا تسعى لتعديل الدستور في سبيل مصادرة أصول "غازبروم" لديها
صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر للصحفيين بأن بولندا ليس لديها حتى الآن أداة تشريعية لمصادرة أصول شركة غازبروم الواقعة على أراضي الجمهورية، لكنها... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:07+0000
2022-11-15T12:07+0000
2022-11-15T12:08+0000
روسيا
بولندا
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وأضاف مولر: "أود أن أوضح بالنسبة لهذا النوع من القرار (المصادرة)، من الضروري إجراء تغيير في الدستور، أود أن أوضح أن هذه إدارة مؤقتة وليست تأميم للأسهم، حيث لم يطرأ تغيير (في الملكية).وأوضح مولر أن "حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قد أعد بالفعل مشروع قانون ذي صلة بإدخال عدد من التغييرات على الدستور، لكنه يحتاج إلى دعم المعارضة لتمريره".وأعلنت السلطات البولندية، يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، تطبيق الإدارة الإجبارية لأصول شركة غازبروم في البلاد، ويشمل ذلك حصص شركة غازبروم في نظام خطوط أنابيب الغاز العابر لشركة يورو بول غاز، حيث تمتلك كل من "غازبروم" و "بي جي إن أي جي" البولندية 48% من أسهم الشركة التي تشغل القسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-نمو-فائض-الموازنة-بأكثر-من-الضعف-بفضل-مكاسب-غازبروم-1070067363.html
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روسيا, بولندا
بولندا تسعى لتعديل الدستور في سبيل مصادرة أصول "غازبروم" لديها
12:07 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر للصحفيين بأن بولندا ليس لديها حتى الآن أداة تشريعية لمصادرة أصول شركة غازبروم الواقعة على أراضي الجمهورية، لكنها تعدّ التغييرات المناسبة للدستور.
وأضاف مولر: "أود أن أوضح بالنسبة لهذا النوع من القرار (المصادرة)، من الضروري إجراء تغيير في الدستور، أود أن أوضح أن هذه إدارة مؤقتة وليست تأميم للأسهم، حيث لم يطرأ تغيير (في الملكية).
لا توجد مثل هذه الإمكانية في الدستور لمصادرة الممتلكات الروسية وتحويلها إلى أرصدة لإعادة إعمار أوكرانيا، ولن يكون هذا ممكنًا إلا بعد تغيير الدستور.
وأوضح مولر أن "حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قد أعد بالفعل مشروع قانون ذي صلة بإدخال عدد من التغييرات على الدستور، لكنه يحتاج إلى دعم المعارضة لتمريره".
نحن مستعدون لتقديمه للتصويت، ولكن فقط في حالة إعلان المعارضة أن مثل هذا المشروع سيتم النظر فيه بشكل إيجابي، وحتى الآن لم يصدر مثل هذا الإعلان من قبل ممثلي الكتل البرلمانية.
وأعلنت السلطات البولندية، يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، تطبيق الإدارة الإجبارية لأصول شركة غازبروم في البلاد، ويشمل ذلك حصص شركة غازبروم
في نظام خطوط أنابيب الغاز العابر لشركة يورو بول غاز، حيث تمتلك كل من "غازبروم" و "بي جي إن أي جي" البولندية 48% من أسهم الشركة التي تشغل القسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.