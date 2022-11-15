https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-تضع-الجيش-في-حالة-تأهب-قصوى-1070223453.html

بولندا ترفع حالة التأهب العسكري وتبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق "الناتو"

بولندا ترفع حالة التأهب العسكري وتبحث تفعيل المادة 4 من ميثاق "الناتو"

أعلنت الحكومة البولندية، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب العسكري، بعد تقارير عن سقوط صاروخين تسببا في مقتل شخصين في منطقة على الحدود مع... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T21:29+0000

2022-11-15T21:29+0000

2022-11-15T21:59+0000

بولندا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال متحدث باسم الحكومة للصحفيين: "فيما يتعلق بالوضع الحالي، تم إدخال إجراءات منصوص عليها في مثل هذه الحالة، بما في ذلك قرار برفع الاستعداد القتالي لبعض الوحدات القتالية العسكرية على أراضي بولندا، ورفع الاستعداد القتالي لبعض وحدات وكالات إنفاذ القانون الأخرى".وأضاف بيوتر مولر بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وارسو، أن الحكومة تنظر فيما إذا كانت ستحتاج إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق "الناتو". تمنح المادة 4 من معاهدة حلف شمال الأطلسي الحق للأعضاء بطلب عقد مباحثات جماعية حول التهديدات إذا ما شعرت دولة ما بأنها مهددة.وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة البولندية، أنه يجري حاليا محادثات بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف "الناتو" يتم فيها مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق الحلف.أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، هي استفزاز كبير بغرض التصعيد. لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية".من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا". فيما قال البيت الأبيض في بيان إنه "يعمل مع الحكومة البولندية لجمع مزيد من المعلومات حول الصواريخ التي سقطت في بولندا".

https://sputnikarabic.ae/20221115/الدفاع-الروسية-تنفي-أنباء-استهداف-صواريخ-روسيا-لأهداف-في-بولندا-1070221595.html

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