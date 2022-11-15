https://sputnikarabic.ae/20221115/بيسكوف-كلام-زيلينسكي-عن-مينسك--3-يؤكد-عدم-رغبة-كييف-في-التفاوض-1070178883.html
بيسكوف: كلام زيلينسكي عن "مينسك -3" يؤكد عدم رغبة كييف في التفاوض
بيسكوف: كلام زيلينسكي عن "مينسك -3" يؤكد عدم رغبة كييف في التفاوض
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لن يكون هناك "مينسك -3"، يؤكد موقف كييف غير الراغب في... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T07:28+0000
2022-11-15T07:28+0000
2022-11-15T07:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف
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وقال، مجيبًا عن سؤال عما إذا كانت كلمات زيلينسكي هذه تؤكد موقف عدم التفاوض مع روسيا: "يؤكد بالتأكيد".وكان قد قال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف
روسيا, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف: كلام زيلينسكي عن "مينسك -3" يؤكد عدم رغبة كييف في التفاوض
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لن يكون هناك "مينسك -3"، يؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.
وقال، مجيبًا عن سؤال عما إذا كانت كلمات زيلينسكي هذه تؤكد موقف عدم التفاوض مع روسيا: "يؤكد بالتأكيد".
وكان قد قال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".
أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.