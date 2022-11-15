https://sputnikarabic.ae/20221115/بيسكوف-ليس-لدي-معلومات-عن-الانفجار-في-بولندا--1070224488.html
بيسكوف: ليس لدي معلومات عن الانفجار في بولندا
بيسكوف: ليس لدي معلومات عن الانفجار في بولندا
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات عن الانفجار في بولندا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T23:53+0000
2022-11-15T23:53+0000
2022-11-15T23:53+0000
روسيا
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال من مذيع شبكة "سي إن إن" االأمريكية.وأضاف: "لسوء الحظ ليس لدي أي معلومات عن ذلك".وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بولندا
بيسكوف: ليس لدي معلومات عن الانفجار في بولندا
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات عن الانفجار في بولندا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيسكوف ردا على سؤال من مذيع شبكة "سي إن إن" االأمريكية.
وأضاف: "لسوء الحظ ليس لدي أي معلومات عن ذلك".
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية
، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.