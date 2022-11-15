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بولندا: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا
https://sputnikarabic.ae/20221115/بيسكوف-ليس-لدي-معلومات-عن-الانفجار-في-بولندا--1070224488.html
بيسكوف: ليس لدي معلومات عن الانفجار في بولندا
بيسكوف: ليس لدي معلومات عن الانفجار في بولندا
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات عن الانفجار في بولندا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-15T23:53+0000
روسيا
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال من مذيع شبكة "سي إن إن" االأمريكية.وأضاف: "لسوء الحظ ليس لدي أي معلومات عن ذلك".وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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روسيا, بولندا
روسيا, بولندا

بيسكوف: ليس لدي معلومات عن الانفجار في بولندا

23:53 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات عن الانفجار في بولندا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال من مذيع شبكة "سي إن إن" االأمريكية.
وأضاف: "لسوء الحظ ليس لدي أي معلومات عن ذلك".
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:41 GMT
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