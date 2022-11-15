https://sputnikarabic.ae/20221115/بيسكوف-موسكو-تعارض-بشكل-قاطع-القرار-الخاص-بدفع-تعويضات-لأوكرانيا-1070194424.html
بيسكوف: موسكو تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا
بيسكوف: موسكو تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو ستتعامل معه كوثيقة غير ملزمة... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T10:42+0000
2022-11-15T10:42+0000
2022-11-15T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دميتري بيسكوف
إعادة
تجميد الأصول
منظمة الأمم المتحدة
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذا القرار غير ملزم قانونا. هكذا سنتعامل معه. طبعا نحن ضده بشكل قاطع".وأكد بيسكوف أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لإعادة الأصول المصادرة، مع مراعاة أساليب المهاجم في الاستيلاء عليها: "لا شك أن روسيا ستفعل كل ما في وسعها. وعلى الرغم من الانتهاك المطلق في الأشهر الستة الماضية لجميع أسس وقواعد الملكية الخاصة والقانون الدولي وما إلى ذلك، فإن أساليب الاستيلاء هذه تسود بالتأكيد. سنأخذ كل هذا في الاعتبار عند تحديد خطواتنا التالية".وبشأن امتناع حلفاء روسيا عن التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا، قال بيسكوف إن هذه دول ذات سيادة، وروسيا تتابع عن كثب موقفها: "هذه دول ذات سيادة. نحن نتابع عن كثب الموقف الذي تتخذه بشأن قضايا معينة".وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، يوم الاثنين، مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت كييف "نتيجة للأعمال غير القانونية دوليا لروسيا الاتحادية في أوكرانيا أو ضدها".
https://sputnikarabic.ae/20221031/بيسكوف-يعلق-على-إمكانية-إعادة-احتياطيات-الذهب-والنقد-الأجنبي-المجمد-1069673863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, إعادة, تجميد الأصول, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, دميتري بيسكوف, إعادة, تجميد الأصول, منظمة الأمم المتحدة
بيسكوف: موسكو تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو ستتعامل معه كوثيقة غير ملزمة قانونا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذا القرار غير ملزم قانونا. هكذا سنتعامل معه. طبعا نحن ضده بشكل قاطع".
وأعتبر بيسكوف القرار بشأن دفع تعويضات لأوكرانيا ما هو إلا محاولة للسرقة باستخدام منصة الأمم المتحدة.
"بطبيعة الحال، يحاول منظمو هذه العملية إكمال سرقة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تم حظرها بشكل غير قانوني تماما، ويتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا السرقة باستخدام منبر الأمم المتحدة".
وأكد بيسكوف أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لإعادة الأصول المصادرة، مع مراعاة أساليب المهاجم في الاستيلاء عليها: "لا شك أن روسيا ستفعل كل ما في وسعها. وعلى الرغم من الانتهاك المطلق في الأشهر الستة الماضية لجميع أسس وقواعد الملكية الخاصة والقانون الدولي وما إلى ذلك، فإن أساليب الاستيلاء هذه تسود بالتأكيد. سنأخذ كل هذا في الاعتبار عند تحديد خطواتنا التالية".
وبشأن امتناع حلفاء روسيا عن التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا، قال بيسكوف إن هذه دول ذات سيادة، وروسيا تتابع عن كثب موقفها: "هذه دول ذات سيادة. نحن نتابع عن كثب الموقف الذي تتخذه بشأن قضايا معينة".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، يوم الاثنين، مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت كييف "نتيجة للأعمال غير القانونية دوليا لروسيا الاتحادية في أوكرانيا أو ضدها".