https://sputnikarabic.ae/20221115/تركيا-تطلق-عملية-أمنية-جديدة-ضد-العمال-الكردستاني-شرقي-البلاد-1070189644.html
تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد "العمال الكردستاني" شرقي البلاد
تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد "العمال الكردستاني" شرقي البلاد
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة تستهدف مسلحي "حزب العالم الكردستاني" شرقي البلاد، بعد أقل من 24 ساعة من تفجير منسوب للحركة المصنفة إرهابية... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T09:25+0000
2022-11-15T09:25+0000
2022-11-15T09:27+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية، بأن وزارة الداخلية "أطلقت عملية "أرن الحصار 13" للخريف والشتاء، ضد الإرهابيين في ولاية تونج إيلي شرقي البلاد".وتهدف العملية التي تنفذها قوات قيادة الدرك في تونج إيلي "لتحييد عناصر تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي في المنطقة"، بحسب بيان للداخلية التركية.وأشارت الداخلية إلى أن 881 عنصرا من القوات الخاصة والمغاوير في الدرك والحراس الأمنيين يشاركون في العملية، التي وفور انطلاقها عُثر على "كمية كبيرة من الذخائر داخل كهفين و5 ملاجئ".وأطلقت الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021، نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل برصاص التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.وأعلنت تركيا مقتل 6 وإصابة81 آخرين في تفجير وقع أمس بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وقالت إن منفذة الهجوم اعترفت بأنها تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز حزب "العمال الكردستاني" في مدينة عين العرب السورية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إسطنبول-اعتقال-22-مشتبها-وتركيا-تتهم-حزب-العمال-الكردستاني-بالوقوف-وراء-التفجير-1070132895.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد "العمال الكردستاني" شرقي البلاد
09:25 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة تستهدف مسلحي "حزب العالم الكردستاني" شرقي البلاد، بعد أقل من 24 ساعة من تفجير منسوب للحركة المصنفة إرهابية في أنقرة، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في إسطنبول.
وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية، بأن وزارة الداخلية
"أطلقت عملية "أرن الحصار 13" للخريف والشتاء، ضد الإرهابيين في ولاية تونج إيلي شرقي البلاد".
وتهدف العملية التي تنفذها قوات قيادة الدرك في تونج إيلي "لتحييد عناصر تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي في المنطقة"، بحسب بيان للداخلية التركية.
وأشارت الداخلية إلى أن 881 عنصرا من القوات الخاصة والمغاوير في الدرك والحراس الأمنيين يشاركون في العملية، التي وفور انطلاقها عُثر على "كمية كبيرة من الذخائر داخل كهفين و5 ملاجئ".
وأطلقت الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني
في يناير/ كانون الثاني 2021، نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل برصاص التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
وأعلنت تركيا مقتل 6 وإصابة81 آخرين في تفجير وقع أمس بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وقالت إن منفذة الهجوم
اعترفت بأنها تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز حزب "العمال الكردستاني" في مدينة عين العرب السورية.