تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:56 GMT 15.11.2022
زيلينسكي: لن يكون هناك "مينسك -3"
أعلن فلاديمير زيلينسكي في قمة العشرين إنه لن يكون هناك "مينسك -3".
وقال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه."
05:34 GMT 15.11.2022
05:34 GMT 15.11.2022
أكد جندي روسي أن الجيش السادس من المجموعة الغربية من القوات بدأ في استخدام أجهزة إعادة إرسال جديدة خلال العملية العسكرية الخاصة لتحسين جودة الاستقبال ونطاق الإشارة.
05:34 GMT 15.11.2022
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا.