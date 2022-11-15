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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070176644.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T05:35+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:35 GMT 15.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:56 GMT 15.11.2022
زيلينسكي: لن يكون هناك "مينسك -3"
أعلن فلاديمير زيلينسكي في قمة العشرين إنه لن يكون هناك "مينسك -3".
وقال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه."
05:34 GMT 15.11.2022
طائرة النسر الرمادي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
واشنطن تعتزم تعديل طائرات "غراي إيغل" المسيرة وتسليمها إلى كييف
05:19 GMT
05:34 GMT 15.11.2022
الجيش الروسي يستخدم أنظمة جديدة في أوكرانيا لتحسين الاتصالات
أكد جندي روسي أن الجيش السادس من المجموعة الغربية من القوات بدأ في استخدام أجهزة إعادة إرسال جديدة خلال العملية العسكرية الخاصة لتحسين جودة الاستقبال ونطاق الإشارة.
05:34 GMT 15.11.2022
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا.
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