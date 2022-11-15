تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي: لن يكون هناك "مينسك -3"

أعلن فلاديمير زيلينسكي في قمة العشرين إنه لن يكون هناك "مينسك -3".

وقال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه."