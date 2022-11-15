https://sputnikarabic.ae/20221115/جورجيا-أحبطنا-محاولة-إيرانية-لاغتيال-رجل-أعمال-إسرائيلي-على-أراضينا-1070194544.html

جورجيا: أحبطنا محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أراضينا

جورجيا: أحبطنا محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أراضينا

أعلنت المخابرات الجورجية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أرض البلاد، متهمة إيران بالتخطيط للعملية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب ما أعلنته المخابرات الجورجية فإن عملية الاغتيال تمت بتكليف من مواطن إيراني، وفق ما نقلته القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي.وبحسب البيان الرسمي فإن مواطنا باكستانيا وصل إلى جورجيا من دولة ثالثة، كان من المفترض أن ينفذ عملية الاغتيال.وقال إنه، تم تكليف مجموعة من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة جورجية وإيرانية بنقل السلاح، الذي كان من المقرر أن تنفذ به عملية اغتيال المواطن الإسرائيلي.وذكرت المخابرات الجورجية في بيانها أن الباكستاني تلقى معلومات عن الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يغتاله، قبل وصوله إلى جورجيا، في ذلك البلد الثالث الذي انتقل إليه، ثم استأجر شقة وأجرى اتصالات مختلفة، قبل أن يبدأ في تتبع المواطن الإسرائيلي الذي كان مستهدفًا.وبحسب الجورجيين، لم تكن مجموعة نقل الأسلحة والشخص الذي كان من المفترض أن ينفذ العملية على اتصال مباشر ببعضهما البعض، من أجل تصعيب تعقبهم. وذكروا أن "التنسيق مع المجموعة والمنفذ تم من الخارج". إضافة إلى ذلك، تم إخفاء الأسلحة والذخائر في عدة أماكن مختلفة بالعاصمة تبليسي.أعلنت المخابرات الجورجية أنها اعتقلت المواطن الباكستاني مع شخص آخر على الأقل يحمل جنسية مزدوجة، كما تمت مصادرة أسلحة وذخائر.وقال الجورجيون أيضا إنهم يواصلون التحقيق من أجل الوصول إلى المتورطين الآخرين في مؤامرة الاغتيال.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها إيران اغتيال إسرائيليين في دول أجنبية.في شهر يوليو/ تموز الماضي، اعتقل عملاء للحرس الثوري في إسطنبول بتركيا، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إطلاق نار وخطف ضد سياح إسرائيليين في البلاد.وأضافت الصحيفة: "في السنوات الأخيرة، في قبرص ودول أخرى أيضا، حاول الإيرانيون القضاء على إسرائيليين، ولكنهم فشلوا".

https://sputnikarabic.ae/20220623/إعلام-المخابرات-التركية-تعتقل-إيرانيين-بتهمة-التخطيط-لاستهداف-سفير-إسرائيلي-سابق-في-إسطنبول-1064094398.html

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