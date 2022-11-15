https://sputnikarabic.ae/20221115/حدائق-بنغالوار-المعلقة-المبنى-الجديد-في-مطار-كيمبيغودا-الهندي-1070190288.html

"حدائق بنغالوار المعلقة"... المبنى الجديد في مطار كيمبيغودا الهندي

"حدائق بنغالوار المعلقة"... المبنى الجديد في مطار كيمبيغودا الهندي

افتُتح مبنى رقم 2 في مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو الهندية، وأصبح ضمن المطارات الأكثر ازدحامًا في المنطقة إلى صفوف مطار حمد الدولي في الدوحة ومطار شانغي في... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

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قالت شركة التخطيط العمراني "سكيدمور، أوينغز وميريل" ومقرها في شيكاغو، والتي صممت المبنى الجديد لمطار بنغالورو:مميزات المبنى رقم 2 في مطار كيمبيغودا الدولييحتوي المبنى رقم 2 (T2) على "حزام غابة" في الهواء الطلق - تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع مع نباتات أصلية ومسارات متعرجة متعددة المستويات وأجنحة من طابقين مغطاة بالخيزران ومستوحاة من نسج القصب الهندي التقليدي. ستحتوي الحدائق على نباتات مميزة بما في ذلك أشجار العينات الأصلية والأشجار المزهرة والشجيرات.ستحتوي المناطق المخصصة للطعام والشراب على نباتات معطرة، بينما سيكون لقسم البيع بالتجزئة جدران خضراء مورقة مصنوعة من الزواحف الغريبة والحدائق المعلقة وشلالات المياه.وأوضحت الشركة: "المحطة، التي ستعمل بالكامل على الطاقة المتجددة، ستقوم بالتقاط ومعالجة وإعادة استخدام مياه الأمطار من جميع أنحاء المطار، كما أن المزروعات الداخلية والحدائق الخارجية مصممة لتتطلب فقط المياه التي يتم حصادها في الموقع".يستخدم في المبنى أيضًا بشكل مكثف التظليل الشمسي وأنظمة البناء الذكية والمواد المتجددة.كما أضافت الشركة المعمارية، أن T2 صُمم بهدفين رئيسيين: تحقيق الاستدامة من خلال الكفاءة الهيكلية، والاقتصاد من خلال نمطية. تصميم المبنى سيسمح أيضًا بأقصى قدر من المرونة لاستيعاب التغييرات بمرور الوقت.تم افتتاح مبنى رقم 2 في مطار كيمبيغودا الدولي بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان من المقرر في الأصل بدء التشغيل في مارس/ آذار الماضي، واجه بناء المينى تأخيرات بسبب نقص سلسلة التوريد الناجم عن جائحة "كوفيد-19". واجه البناء أيضًا تجاوزات في التكاليف، وزادت تكلفة إدارة المشروع على حساب الفترة الممتدة من البناء.

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