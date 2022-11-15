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حريق داخل مطار بغداد الدولي والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
حريق داخل مطار بغداد الدولي والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
اندلع حريق داخل إحدى الصالات في مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، بحسب مديرية الدفاع المدني العراقية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:25+0000
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وأعلنت المديرية في بيان لها، اليوم، عن اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.وقالت المديرية في بيانها، إن "فرق الدفاع المدني تتجه حالياً لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت المديرية إلى أن "هناك فرق تابعة إلى وزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق".
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العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي

حريق داخل مطار بغداد الدولي والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه

14:25 GMT 15.11.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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اندلع حريق داخل إحدى الصالات في مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، بحسب مديرية الدفاع المدني العراقية.
وأعلنت المديرية في بيان لها، اليوم، عن اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.
وقالت المديرية في بيانها، إن "فرق الدفاع المدني تتجه حالياً لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت المديرية إلى أن "هناك فرق تابعة إلى وزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق".
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