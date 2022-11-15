https://sputnikarabic.ae/20221115/حريق-داخل-مطار-بغداد-الدولي-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-1070203452.html
حريق داخل مطار بغداد الدولي والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
حريق داخل مطار بغداد الدولي والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
اندلع حريق داخل إحدى الصالات في مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، بحسب مديرية الدفاع المدني العراقية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:25+0000
2022-11-15T14:25+0000
2022-11-15T14:25+0000
العراق
العالم العربي
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وأعلنت المديرية في بيان لها، اليوم، عن اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.وقالت المديرية في بيانها، إن "فرق الدفاع المدني تتجه حالياً لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت المديرية إلى أن "هناك فرق تابعة إلى وزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي
حريق داخل مطار بغداد الدولي والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
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اندلع حريق داخل إحدى الصالات في مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، بحسب مديرية الدفاع المدني العراقية.
وأعلنت المديرية في بيان لها، اليوم، عن اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.
وقالت المديرية في بيانها، إن "فرق الدفاع المدني تتجه حالياً لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
ولفتت المديرية إلى أن "هناك فرق تابعة إلى وزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق".