https://sputnikarabic.ae/20221115/حملة-سترة-وغطاء-وقصة-حرام-تدوير-اجتماعي-لمواجهة-برد-الشتاء-في-لبنان-1070202756.html
حملة "سترة وغطاء" و"قصة حرام"... تدوير اجتماعي لمواجهة برد الشتاء في لبنان
حملة "سترة وغطاء" و"قصة حرام"... تدوير اجتماعي لمواجهة برد الشتاء في لبنان
يدخل فصل الشتاء هذا العام إلى لبنان، وسط أزمة اقتصادية مستمرة وانقسام سياسي حاد بين الأفرقاء، وما بين استفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق الأزمة السياسية يبدو أن... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:22+0000
2022-11-15T14:22+0000
2022-11-15T14:23+0000
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وفي ظل ارتفاع الأسعار المستمر لصفائح المازوت والبنزين والغاز في لبنان، نتيجة تدهور العملة الوطنية المستمر أمام الدولار، ارتأت الناشطات في العمل الاجتماعي فاتن زين، وسعاد غاريوس، أن البطانيات هي الحل الأنسب لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات، فبمكنة خياطة وبطانيات جديدة وقديمة، استطاعت الناشطات أن يدخلن الدفء إلى عدة منازل.قالت الناشطة ورئيسة جمعية "شبابيك" لـ"سبوتنيك"، إنه "من ضمن الحملات الشتوية التي تقوم بها شبابيك، قررنا أن نقوم بحملة البطانيات لأن الكهرباء غائبة وتكلفة التدفئة والمازوت مرتفعة، وبالتالي وجدنا أن الطريقة الأمثل للتدفئة هي البطانية بالرغم من أنها تعتبر بدائية، ومع إطلاق الحملة زارتنا رئيسة جمعية "كلنا واحد" سعاد غاريوس، وأخبرتها عن حملة البطانيات، وبالتالي تذكرت عدة عائلات بحاجة للبطانيات".وتشير فاتن إلى أننا "نعمل على فكرة التدوير الاجتماعي، أي تستطيع الناس التبرع بأي فائض لديها، والمقايضة بين الخدمات الاجتماعية بيننا وبين الناس، ولكن بالمبدأ نحن نعتمد على المغتربين وعلى متبرعين يحبّوا لبنان وهم من يقدموا المساعدات لسدّ ثغرة صغيرة من معاناة لبنان وشعبه بكامل مكنوناته وبغض النظر عن طائفته أو مذهبه أو مرجعه السياسي، بالمبدأ نحن لا نقبل أي تبرع من سفارة أو رجل سياسي".تضيف سعاد "اخترت أن أقوم أنا بعمل الخياطة كي أوفر بعض المال، لأن تكلفة دمج البطانيات الجديدة مع القديمة تبلغ 150 ألف ليرة لبنانية، ويوجد 30 بطانية والمبلغ الكلي هو 4 مليون ونصف المليون ليرة لبنانية وهو مبلغ يستطيع مساعدة 3 عائلات".وأشارت غاريوس إلى أنه "لا يمكن توزيع الطعام بالأرطال في ظل وجود أشخاص تعاني من البرد، لم يمت أحد من الجوع ولكن هناك من مات من شدة البرد والمرض وعدم تحمل تكاليف الاستشفاء".
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تقارير سبوتنيك, لبنان, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, حصري
حملة "سترة وغطاء" و"قصة حرام"... تدوير اجتماعي لمواجهة برد الشتاء في لبنان
14:22 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
يدخل فصل الشتاء هذا العام إلى لبنان، وسط أزمة اقتصادية مستمرة وانقسام سياسي حاد بين الأفرقاء، وما بين استفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق الأزمة السياسية يبدو أن الشتاء سيكون قارسا وشديد البرودة على اللبنانيين.
وفي ظل ارتفاع الأسعار المستمر لصفائح المازوت والبنزين والغاز في لبنان، نتيجة تدهور العملة الوطنية المستمر أمام الدولار، ارتأت الناشطات في العمل الاجتماعي فاتن زين، وسعاد غاريوس، أن البطانيات هي الحل الأنسب لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات، فبمكنة خياطة وبطانيات جديدة وقديمة، استطاعت الناشطات أن يدخلن الدفء إلى عدة منازل.
قالت الناشطة ورئيسة جمعية "شبابيك" لـ"سبوتنيك"، إنه "من ضمن الحملات الشتوية التي تقوم بها شبابيك، قررنا أن نقوم بحملة البطانيات لأن الكهرباء غائبة وتكلفة التدفئة والمازوت مرتفعة، وبالتالي وجدنا أن الطريقة الأمثل للتدفئة هي البطانية بالرغم من أنها تعتبر بدائية، ومع إطلاق الحملة زارتنا رئيسة جمعية "كلنا واحد" سعاد غاريوس، وأخبرتها عن حملة البطانيات، وبالتالي تذكرت عدة عائلات بحاجة للبطانيات".
وأضافت "الحملة لا تستهدف الطبقة الفقيرة فقط، بل كل الناس كونه لم يعد هناك طبقة وسطى والجميع بحاجة للمساعدة، وشراء بطانية جديدة هي بمثابة ضغط مالي لبعض العائلات".
وتشير فاتن إلى أننا "نعمل على فكرة التدوير الاجتماعي، أي تستطيع الناس التبرع بأي فائض لديها، والمقايضة بين الخدمات الاجتماعية بيننا وبين الناس، ولكن بالمبدأ نحن نعتمد على المغتربين وعلى متبرعين يحبّوا لبنان وهم من يقدموا المساعدات لسدّ ثغرة صغيرة من معاناة لبنان وشعبه بكامل مكنوناته وبغض النظر عن طائفته أو مذهبه أو مرجعه السياسي، بالمبدأ نحن لا نقبل أي تبرع من سفارة أو رجل سياسي".
وبدورها قالت رئيسة جمعية "كلنا واحد" سعاد غاريوس إن "البطانيات أرسلتهم إلى عدة عائلات، ولكن في اليوم التالي تلقيت اتصال من طفلة بعمر ال 10 سنوات تقول أن البطانية رقيقة ولم تشعرها بالدفىء، وبالتالي طلبت منها إعادة إرسالها لحل المشكلة، وانطلاقا من العمل الاجتماعي الذي يرغمنا على الابتكار للمساعدة وتلبية حاجات الجميع ودعم الحالات، وضعت منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي طلبت من خلاله التبرع ببطانيات وملابس قديمة، وعمدت إلى خياطتهم مع بعضهم البعض لتصبح بالسماكة المطلوبة".
تضيف سعاد "اخترت أن أقوم أنا بعمل الخياطة كي أوفر بعض المال، لأن تكلفة دمج البطانيات الجديدة مع القديمة تبلغ 150 ألف ليرة لبنانية، ويوجد 30 بطانية والمبلغ الكلي هو 4 مليون ونصف المليون ليرة لبنانية وهو مبلغ يستطيع مساعدة 3 عائلات".
وأشارت غاريوس إلى أنه "لا يمكن توزيع الطعام بالأرطال في ظل وجود أشخاص تعاني من البرد، لم يمت أحد من الجوع ولكن هناك من مات من شدة البرد والمرض وعدم تحمل تكاليف الاستشفاء".