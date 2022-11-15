https://sputnikarabic.ae/20221115/دول-مجموعة-العشرين-تعتبر-استخدام-الأسلحة-النووية-أو-التهديد-باستخدامها-أمر-غير-مقبول-1070176133.html

دول مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمرا غير مقبول

دول مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمرا غير مقبول

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة العشرين، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T05:04+0000

2022-11-15T05:04+0000

2022-11-15T05:10+0000

قمة العشرين

قمة مجموعة العشرين

التخلص من الأسلحة النووية

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وأضافت أن "الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات، فضلا عن الدبلوماسية والحوار، أمور حيوية".في غضون ذلك، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.من جهته، قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، إن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى، مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يقترح-تبادل-جميع-الأسرى-مع-روسيا-وتمديد-اتفاق-الحبوب-1070175602.html

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قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين, التخلص من الأسلحة النووية