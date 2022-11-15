https://sputnikarabic.ae/20221115/دول-مجموعة-العشرين-تعتبر-استخدام-الأسلحة-النووية-أو-التهديد-باستخدامها-أمر-غير-مقبول-1070176133.html
دول مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمرا غير مقبول
دول مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمرا غير مقبول
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة العشرين، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T05:04+0000
2022-11-15T05:04+0000
2022-11-15T05:10+0000
قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين
التخلص من الأسلحة النووية
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1070175777_0:7:3139:1773_1920x0_80_0_0_4f868e76dd65199b2caf4c9f6105b43a.jpg
وأضافت أن "الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات، فضلا عن الدبلوماسية والحوار، أمور حيوية".في غضون ذلك، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.من جهته، قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، إن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى، مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يقترح-تبادل-جميع-الأسرى-مع-روسيا-وتمديد-اتفاق-الحبوب-1070175602.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين, التخلص من الأسلحة النووية
قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين, التخلص من الأسلحة النووية
دول مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمرا غير مقبول
05:04 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة العشرين، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.
وأضافت أن "الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات، فضلا عن الدبلوماسية والحوار، أمور حيوية".
في غضون ذلك، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا
.
من جهته، قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، إن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.
وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى، مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.