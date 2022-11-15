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https://sputnikarabic.ae/20221115/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1070198533.html
دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في كييف
دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في كييف
دوت صافرات إنذار الغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا ، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:55+0000
2022-11-15T13:28+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف كما ذكرت استخداما لوسائط الدفاع الجوي.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومن خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وصرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو في 22 أكتوبر، بأن أكثر من 1.3 مليون مواطن في عدة مناطق أوكرانية يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتية حيث أنه من غير الممكن استعادة إمدادات الطاقة بالكامل.وقال تيموشينكو في حديث لقناة "رادا": "رقعة القصف واسعة، حيث تركزت على وجه الخصوص في مناطق فولين وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وريفني وخميلنيتسكي، وهناك منشآت تعرضت لأضرار جسيمة".وأردف: "الآن الوضع صعب للغاية في كل المقاطعات، لا توجد حاجة عمليًا للتحديد، نظام الطاقة لدينا مترابط، كل منطقة واحدة متصلة بأخرى، وكل مدينة متصلة بمدينة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221024/زيلينسكي-يدعو-لتوفير-الطاقة-الكهربائية-على-خلفية-نقصها-الحاد-1069395055.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في كييف

12:55 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 15.11.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصوريستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية "О" لإطلاق صاروخ متعدد نظام "أوراغان" لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
يستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية О لإطلاق صاروخ متعدد نظام أوراغان لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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دوت صافرات إنذار الغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا ، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.
وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف كما ذكرت استخداما لوسائط الدفاع الجوي.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومن خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.
ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وصرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو في 22 أكتوبر، بأن أكثر من 1.3 مليون مواطن في عدة مناطق أوكرانية يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتية حيث أنه من غير الممكن استعادة إمدادات الطاقة بالكامل.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يدعو لتوفير الطاقة الكهربائية على خلفية نقصها الحاد
24 أكتوبر, 05:37 GMT
وقال تيموشينكو في حديث لقناة "رادا": "رقعة القصف واسعة، حيث تركزت على وجه الخصوص في مناطق فولين وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وريفني وخميلنيتسكي، وهناك منشآت تعرضت لأضرار جسيمة".
وأردف: "الآن الوضع صعب للغاية في كل المقاطعات، لا توجد حاجة عمليًا للتحديد، نظام الطاقة لدينا مترابط، كل منطقة واحدة متصلة بأخرى، وكل مدينة متصلة بمدينة أخرى.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
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