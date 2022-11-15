https://sputnikarabic.ae/20221115/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1070198533.html

دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في كييف

دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في كييف

دوت صافرات إنذار الغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا ، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T12:55+0000

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أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف كما ذكرت استخداما لوسائط الدفاع الجوي.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومن خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وصرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو في 22 أكتوبر، بأن أكثر من 1.3 مليون مواطن في عدة مناطق أوكرانية يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتية حيث أنه من غير الممكن استعادة إمدادات الطاقة بالكامل.وقال تيموشينكو في حديث لقناة "رادا": "رقعة القصف واسعة، حيث تركزت على وجه الخصوص في مناطق فولين وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وريفني وخميلنيتسكي، وهناك منشآت تعرضت لأضرار جسيمة".وأردف: "الآن الوضع صعب للغاية في كل المقاطعات، لا توجد حاجة عمليًا للتحديد، نظام الطاقة لدينا مترابط، كل منطقة واحدة متصلة بأخرى، وكل مدينة متصلة بمدينة أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221024/زيلينسكي-يدعو-لتوفير-الطاقة-الكهربائية-على-خلفية-نقصها-الحاد-1069395055.html

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري