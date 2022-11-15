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https://sputnikarabic.ae/20221115/رئيس-الوزراء-الروسي-موسكو-تطور-التواصل-مع-الدول-الصديقة-رغم-العقوبات-والقيود-1070198145.html
رئيس الوزراء الروسي: موسكو تطور التواصل مع الدول الصديقة رغم العقوبات والقيود
رئيس الوزراء الروسي: موسكو تطور التواصل مع الدول الصديقة رغم العقوبات والقيود
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن روسيا تعمل على زيادة التواصل مع الدول الصديقة، بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ،... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:47+0000
2022-11-15T12:47+0000
روسيا
علاقات
الشرق الأوسط
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقال ميشوستين، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى أسبوع النقل، اليوم الثلاثاء" "تعمل روسيا بالفعل على زيادة التواصل مع الدول الصديقة، وفي المقام الأول مع دول الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتعزز العلاقات التجارية بين دولنا وحجم النقل، بما في ذلك السلع غير الأولية، وذلك على الرغم من كل المحاولات لتوسيع العقوبات والقيود".وأشار إلى أنه من الضروري العمل بنشاط على حل المشاكل الجديدة، بما في ذلك تشكيل ممرات النقل الدولي واللوجستيات.ووفقا له، فإن الطرق الجديدة ستصبح أساسا قويا لتوسيع التجارة.كما قال رئيس الوزراء إنه تم بناء عدة منشآت جديدة وتشغيلها هذا العام. "بالقرب من محطة الضخ بورتوفايا في منطقة لينينغراد، توجد محطة لشحن الغاز الطبيعي المسال. مجمع الفحم في منطقة كيب أوتكريتي في إقليم بريمورسك. إعادة بناء أرصفة تامان كما تم الانتهاء من محطة شحن البضائع السائبة في إقليم كراسنودار. وبلغ إجمالي السعة الإضافية أكثر من ثلاثين مليون طن، مما سيتيح للشركات المصدرة زيادة شحن البضائع زيادة كبيرة".
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روسيا, علاقات, الشرق الأوسط, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, علاقات, الشرق الأوسط, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

رئيس الوزراء الروسي: موسكو تطور التواصل مع الدول الصديقة رغم العقوبات والقيود

12:47 GMT 15.11.2022
© HH Sheikh Mohammedحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في دبي
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© HH Sheikh Mohammed
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن روسيا تعمل على زيادة التواصل مع الدول الصديقة، بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من محاولات توسيع العقوبات والقيود.
وقال ميشوستين، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى أسبوع النقل، اليوم الثلاثاء" "تعمل روسيا بالفعل على زيادة التواصل مع الدول الصديقة، وفي المقام الأول مع دول الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتعزز العلاقات التجارية بين دولنا وحجم النقل، بما في ذلك السلع غير الأولية، وذلك على الرغم من كل المحاولات لتوسيع العقوبات والقيود".
وأشار إلى أنه من الضروري العمل بنشاط على حل المشاكل الجديدة، بما في ذلك تشكيل ممرات النقل الدولي واللوجستيات.

وأوضح ميشوستين "نعمل مع شركائنا الأجانب في ثلاثة مجالات رئيسية لتطوير البنية التحتية - الشرقية، وبحر آزوف-الأسود، وقزوين".

ووفقا له، فإن الطرق الجديدة ستصبح أساسا قويا لتوسيع التجارة.
كما قال رئيس الوزراء إنه تم بناء عدة منشآت جديدة وتشغيلها هذا العام. "بالقرب من محطة الضخ بورتوفايا في منطقة لينينغراد، توجد محطة لشحن الغاز الطبيعي المسال. مجمع الفحم في منطقة كيب أوتكريتي في إقليم بريمورسك. إعادة بناء أرصفة تامان كما تم الانتهاء من محطة شحن البضائع السائبة في إقليم كراسنودار. وبلغ إجمالي السعة الإضافية أكثر من ثلاثين مليون طن، مما سيتيح للشركات المصدرة زيادة شحن البضائع زيادة كبيرة".
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