https://sputnikarabic.ae/20221115/روستيخ-تعرض-نظام-التحكم-في-الطائرات-المسيرة-داخل-المدينة-1070183623.html

"روستيخ" تعرض نظام التحكم في الطائرات المسيرة داخل المدينة

"روستيخ" تعرض نظام التحكم في الطائرات المسيرة داخل المدينة

قدمت شركة "روستيخ" نظام "يوبيتر"، وهو نظام جديد للتحكم في حركة الطائرات المسيّرة في بيئة حضرية، إلى سلطات موسكو، حسبما ذكرت الشركة الحكومية في بيان. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T08:02+0000

2022-11-15T08:02+0000

2022-11-15T08:02+0000

روسيا

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وجاء في البيان: "شركة "أزيموت"، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية، أوضحت لسلطات موسكو قدرات مجمّع جديد للتحكم في حركة الطائرات المسيرة في بيئة حضرية. يسمح نظام يوبيتر للمشغل بتنسيق الرحلات الجوية وتتبع حركة الطائرات المسيرة في الوقت الفعلي، يبني المسارات المثلى ويتجنب الاصطدام بالعديد من الأشياء"."يوبيتر" عبارة عن مجموعة من أدوات التنقل الجوي الآلية للمناطق الحضرية. يسمح بتنظيم الحركة الجوية بشكل فعال في المدينة. خلال الاختبارات التوضيحية للنظام في سكولكوفو، تم توضيح كيف يمكن للحل البرمجي أن يزيد من كفاءة مهام تسليم البضائع والمراقبة والتصوير الجوي.وقال أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لشركة "روستيخ": "إن نطاق استخدام الطائرات المسيرة يتوسع باستمرار، وحتى اليوم لا يبدو أن استخدامها كناقلات أو وسائل للمراقبة أمر غير عادي. ومع ذلك، قبل أن تنتشر هذه الظاهرة في النهاية، من الضروري التفكير في تنظيم الحركة الآمنة للطائرات المسيرة في الجو، خاصة في ظروف المدن الكبرى. النظام الذي طوره متخصصو"أزيموت" يحل هذه المشكلة بشكل شامل وفعال.يسمح "يوبيتر" بدمج الطائرات المسيرة في مجال جوي واحد لروسيا، وتوجيهها على طول مسارات محددة بدقة، ومزامنة ومراقبة الأجهزة في نظام مشترك. باختصار، يجعل استخدام الطائرات المدنية المسيرة أكثر كفاءة وأمانًا".من بين مزايا "يوبيتر"، القدرة على توفير دعم كامل للمعلومات لرحلات الطائرات المسيرة، ولا سيما تسجيلها، والمحاسبة، وتحديد الهوية، والترخيص، والسياج الجغرافي، وتتبع المسار. أيضًا، باستخدام النظام، يمكن التفاعل مع مؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية والهيئات التنظيمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام إخطار المشغل وتصحيح مسار رحلة الطائرة المسيرة بشكل مستقل في حالة وجود نهج خطير للبنية التحتية أو الطائرات الأخرى.

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