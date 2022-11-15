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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يقترح-تبادل-جميع-الأسرى-مع-روسيا-وتمديد-اتفاق-الحبوب-1070175602.html
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T04:07+0000
2022-11-15T04:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي
قمة العشرين
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واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت بجزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.كان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال اليوم خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى. مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-يصل-إلى-اجتماع-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070174925.html
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فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي, قمة العشرين
فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي, قمة العشرين

زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب

04:07 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 04:12 GMT 15.11.2022)
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا.
واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت بجزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.
كان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال اليوم خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي
02:03 GMT
وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى. مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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