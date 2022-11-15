https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يقترح-تبادل-جميع-الأسرى-مع-روسيا-وتمديد-اتفاق-الحبوب-1070175602.html

زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب

زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T04:07+0000

2022-11-15T04:07+0000

2022-11-15T04:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي

قمة العشرين

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واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت بجزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.كان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال اليوم خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى. مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-يصل-إلى-اجتماع-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070174925.html

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فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي, قمة العشرين