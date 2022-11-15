https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يقترح-تبادل-جميع-الأسرى-مع-روسيا-وتمديد-اتفاق-الحبوب-1070175602.html
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T04:07+0000
2022-11-15T04:07+0000
2022-11-15T04:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي
قمة العشرين
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واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت بجزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.كان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال اليوم خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى. مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-يصل-إلى-اجتماع-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070174925.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي, قمة العشرين
فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي, قمة العشرين
زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب
04:07 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 04:12 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا.
واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت بجزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا
.
كان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال اليوم خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.
وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى. مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.