https://sputnikarabic.ae/20221115/سمونيان-تعلق-على-إطلاق-قناة-أر-تي-بالصربية-وتؤكد-تبعية-كوسوفو-لها-1070197532.html
سمونيان تعلق على إطلاق قناة "أر تي" بالصربية وتؤكد تبعية كوسوفو لها
سمونيان تعلق على إطلاق قناة "أر تي" بالصربية وتؤكد تبعية كوسوفو لها
أعلنت رئيسة تحرير قناة "أر تي" مارغريتا سيمونيان، إطلاق قناة تلفزيونية في البلقان، مشيرة إلى أن كوسوفو جزء من صربيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:43+0000
2022-11-15T12:43+0000
2022-11-15T12:43+0000
صربيا
كوسوفو
قناة rt
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وكتبت سيمونيان عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الثلاثاء: "أطلقنا قناة RT خاصة بالبلقان، لأن كوسوفو هي صربيا".وأفاد موقع "أر تي" على الويب أن البث باللغة الصربية من المقرر حتى عام 2024، بالإضافة إلى ذلك توجد قناة "أر تي" البلقان أيضًا على تليغرام باللغتين الصربية والروسية.وتوقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني أن يتفاقم الوضع في كوسوفو وميتوهيا بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما تخطط السلطات في بريشتينا لبدء فرض غرامات على أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية.وقال الرئيس الصربي لوكالة أنباء "تانيوغ": "نحن في وضع صعب في كوسوفو، خاصة بعد 21 نوفمبر، عندما تخطط السلطات هناك لفرض غرامات، بشكل غير قانوني تماما، بما يتعارض مع اتفاقية بروكسل".وأشار فوتشيتش إلى أن السلطات تتلقى الدعم من داخل الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا وخارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في خطوات غير قانونية، ويمكنهم إذا أرادوا إجبار بريشتينا بعدة طرق، ولكن هذا طفلهم وهم يعتنون به".
https://sputnikarabic.ae/20221110/أر-تي-تنفي-وجود-أي-صلة-بينها-وبين-مدون-أوروبي-اعتقله-جهاز-الأمن-الأوكراني-1070030669.html
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صربيا, كوسوفو, قناة rt
سمونيان تعلق على إطلاق قناة "أر تي" بالصربية وتؤكد تبعية كوسوفو لها
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أعلنت رئيسة تحرير قناة "أر تي" مارغريتا سيمونيان، إطلاق قناة تلفزيونية في البلقان، مشيرة إلى أن كوسوفو جزء من صربيا.
وكتبت سيمونيان عبر قناتها على "تليغرام
" اليوم الثلاثاء: "أطلقنا قناة RT خاصة بالبلقان، لأن كوسوفو هي صربيا".
وأفاد موقع "أر تي
" على الويب أن البث باللغة الصربية من المقرر حتى عام 2024، بالإضافة إلى ذلك توجد قناة "أر تي" البلقان أيضًا على تليغرام باللغتين الصربية والروسية.
وتوقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني أن يتفاقم الوضع في كوسوفو وميتوهيا بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما تخطط السلطات في بريشتينا لبدء فرض غرامات على أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية.
وقال الرئيس الصربي لوكالة أنباء "تانيوغ": "نحن في وضع صعب في كوسوفو، خاصة بعد 21 نوفمبر، عندما تخطط السلطات هناك لفرض غرامات، بشكل غير قانوني تماما، بما يتعارض مع اتفاقية بروكسل".
وأشار فوتشيتش
إلى أن السلطات تتلقى الدعم من داخل الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا وخارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في خطوات غير قانونية، ويمكنهم إذا أرادوا إجبار بريشتينا بعدة طرق، ولكن هذا طفلهم وهم يعتنون به".