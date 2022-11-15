https://sputnikarabic.ae/20221115/صحيفة-الوفد-الهندي-ساعد-في-إيجاد-حل-وسط-بشأن-البيان-الرسمي-لقمة-مجموعة-الـ20-1070198702.html

صحيفة: الوفد الهندي ساعد في إيجاد حل وسط بشأن البيان الرسمي لقمة مجموعة الـ20

صحيفة: الوفد الهندي ساعد في إيجاد حل وسط بشأن البيان الرسمي لقمة مجموعة الـ20

لعب الوفد الهندي في مجموعة العشرين دورا مهما في التوصل إلى توافق بين المشاركين في القمة حول مسألة الإشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في نص... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T13:08+0000

2022-11-15T13:08+0000

2022-11-15T13:08+0000

روسيا

قمة مجموعة العشرين في بالي

بيان ختامي

أخبار الهند اليوم

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وكتبت الصحيفة "الوفد الهندي لعب دورا هاما في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول موضوع التعبيرات الناقدة للتدخل الروسي".يشار إلى أن العبارات الواردة في مسودة الوثيقة تكرر ما قاله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عندما قال "الآن ليس وقت الحرب". في الوقت نفسه، ذكرت "بلومبرغ" أن مسودة البيان تشير إلى "الحرب في أوكرانيا" وليس "الحرب الروسية في أوكرانيا"، وهو حل وسط ضروري لموافقة دول مجموعة العشرين.ووافقت دول مجموعة العشرين على نص مسودة البيان مساء الاثنين بعد عدة أيام من الخلاف بين مسؤولين من الدول الغربية ومسؤولين من روسيا والصين. رسميا، سيتم تبني نص البيان الختامي من قبل قادة مجموعة العشرين يوم غد الأربعاء.هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب حاول جعل الإعلان الختامي لمجموعة العشرين مسيّسا، لتمرير الصياغة التي تدين روسيا.وتابع أن الولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين اتهمت روسيا بارتكاب "عدوان غير مبرر" ضد أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-الغرب-حاول-صياغة-البيان-الختامي-لمجموعة-العشرين-بطريقة-يدين-بها-روسيا-1070192514.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, قمة مجموعة العشرين في بالي, بيان ختامي, أخبار الهند اليوم