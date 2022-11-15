https://sputnikarabic.ae/20221115/فوزي-بنسعيدي-يؤكد-أن-الدعم-المغربي-لصناعة-السينما-ساهم-في-وجودها-على-الساحة-الدولية-ومنافستها-1070201795.html

فوزي بنسعيدي يؤكد أن الدعم المغربي لصناعة السينما ساهم في وجودها على الساحة الدولية ومنافستها عالميا

فوزي بنسعيدي يؤكد أن الدعم المغربي لصناعة السينما ساهم في وجودها على الساحة الدولية ومنافستها عالميا

يعرض فيلم "أيام الصيف" المقتبس من مسرحية "بستان الكرز" للكاتب الروسي، أنطون تشيخوف، للمرة الأولى في مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته المقامة من 11 إلى 19... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T14:07+0000

2022-11-15T14:07+0000

2022-11-15T14:07+0000

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وعبر المخرج المغربي، فوزي بنسعيدي، عن سعادته بالعرض الأول لفيلم "أيام الصيف"، الذي سيتم عرضه ضمن فعاليات النسخة الـ 19 للمهرجان.وقال المخرج المغربي فوزي بنسعيدي في مقابلة مع " سبوتنيك" إن فيلم "أيام الصيف" خرج للنور في لحظة مهمة من حياته، وإنه يحكي عن نهاية عالم من الجمال وبداية عالم أكثر واقعية.وأكد بنسعيدي أن دعم الدولة عبر المركز السينمائي للصناعة السينمائية في المغرب ساهم في نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، الأمر الذي شجع شباب المخرجين والكتاب والمواهب المغربية، وجعل السينما المغربية تنافس على المستوى العالمي.وبحسب بنسعيدي، فإن ورش الأطلس التي تنظم على هامش مهرجان مراكش الدولي للفيلم، ساهمت بشكل كبير في دعم المشروعات المستقبلية والأعمال السينمائية التي تخرج للنور في الفترة المقبلة.وأوضح أن فكرة الفيلم ولدت من خلال ورشة مسرحية كانت منظمة لمدة ثلاثة أسابيع، ولم يكن هناك أي تخطيط لعمل سينمائي، وأنه اقترح مشروع الفيلم في نهاية الورشة.ولفت إلى أن الجائحة عطلت تصوير الفيلم كما حدث مع كل الأعمال السينمائية في العالم، لكن النتيجة كانت إيجابية نظرا للمساحة التي سمحت بمراجعة النص والتصوير بشكل أكثر تأنيًا، مما سمح باختيار الموسيقى بشكل أفضل والتفكير بشكل أعمق.وأوضح أنه حريص على وجود فريق العمل من المسرح والسينما معه بشكل مستمر في الأعمال، وكذلك فيما يتعلق بالفريق التقني.وأشار المخرج إلى أن فيلم "أيام الصيف" يحكي عن عائلة تملك منزلا جميلا، ولكن تضطر لبيعه من أجل سداد الديون.ويشارك في فيلم "أيام الصيف" العديد من نجوم المغرب، في مقدمتهم منى فتو، ونادية كوندا، وحسناء مومني، ومحسن مالزي وسعيد باي ومحمد الشوبي.

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