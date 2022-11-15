https://sputnikarabic.ae/20221115/قرقاش-لا-مصلحة-للإمارات-في-الاختيار-بين-القوى-العظمى-1070219960.html
قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى
قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاختيار بين القوى العظمى لا يحقق مصلحة لدولة الإمارات. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T18:53+0000
2022-11-15T18:53+0000
2022-11-15T18:53+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8be1f0ff5b37726b50d5a2559edf59fd.jpg
جاء ذلك خلال كلمته، أمس الاثنين، في المؤتمر السنوي لمناظرات أبوظبي الاستراتيجية، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز العربية".وتابع: "الإمارات ترحب بمشاركة بناءة مع القوى العالمية الأخرى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق الأمن.وشدد مستشار الرئيس الإماراتي على أن ازدهار بلاده اقتصاديا وأمنيا، لا يعتمد على دولة أو دولتين فقط، مضيفا: "علاقاتنا التجارية تشهدا توجها متزايدا نحو الشرق، بينما تتجه علاقاتنا الأمنية والاستثمارية نحو الغرب".ولفت أنور قرقاش إلى أن أبوظبي لديها علاقات أمنية استراتيجية أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا لبس فيها.وتابع: "الإمارات والولايات المتحدة لديهما شراكة بين دولتين كل منهما لها سيادتها ويمكن الاستمرار في تقديرها بشكل كبير".ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد طريقة تضمن استمرار الاعتماد على هذه العلاقة لعقود مقبلة عبر التزامات واضحة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/محمد-بن-زايد-يغرد-عن-لقائه-ببوتين-في-موسكو-1068895216.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0856c57bd11c4a1770fba273b6cf134b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى
تابعنا عبر
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاختيار بين القوى العظمى لا يحقق مصلحة لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال كلمته، أمس الاثنين، في المؤتمر السنوي لمناظرات أبوظبي الاستراتيجية، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، حسبما ذكرت شبكة
"سكاي نيوز العربية".
وقال قرقاش: "دولة الإمارات لن تضحي بسيادتها لأحد تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع: "الإمارات ترحب بمشاركة بناءة مع القوى العالمية
الأخرى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق الأمن.
وشدد مستشار الرئيس الإماراتي على أن ازدهار بلاده اقتصاديا وأمنيا، لا يعتمد على دولة أو دولتين فقط، مضيفا: "علاقاتنا التجارية
تشهدا توجها متزايدا نحو الشرق، بينما تتجه علاقاتنا الأمنية والاستثمارية نحو الغرب".
ولفت أنور قرقاش إلى أن أبوظبي لديها علاقات أمنية استراتيجية أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا لبس فيها.
وتابع: "الإمارات والولايات المتحدة
لديهما شراكة بين دولتين كل منهما لها سيادتها ويمكن الاستمرار في تقديرها بشكل كبير".
ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد طريقة تضمن استمرار الاعتماد على هذه العلاقة لعقود مقبلة عبر التزامات واضحة.