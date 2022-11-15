https://sputnikarabic.ae/20221115/قرقاش-لا-مصلحة-للإمارات-في-الاختيار-بين-القوى-العظمى-1070219960.html

قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى

قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاختيار بين القوى العظمى لا يحقق مصلحة لدولة الإمارات. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T18:53+0000

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جاء ذلك خلال كلمته، أمس الاثنين، في المؤتمر السنوي لمناظرات أبوظبي الاستراتيجية، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز العربية".وتابع: "الإمارات ترحب بمشاركة بناءة مع القوى العالمية الأخرى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق الأمن.وشدد مستشار الرئيس الإماراتي على أن ازدهار بلاده اقتصاديا وأمنيا، لا يعتمد على دولة أو دولتين فقط، مضيفا: "علاقاتنا التجارية تشهدا توجها متزايدا نحو الشرق، بينما تتجه علاقاتنا الأمنية والاستثمارية نحو الغرب".ولفت أنور قرقاش إلى أن أبوظبي لديها علاقات أمنية استراتيجية أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا لبس فيها.وتابع: "الإمارات والولايات المتحدة لديهما شراكة بين دولتين كل منهما لها سيادتها ويمكن الاستمرار في تقديرها بشكل كبير".ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد طريقة تضمن استمرار الاعتماد على هذه العلاقة لعقود مقبلة عبر التزامات واضحة.

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