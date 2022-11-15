عربي
إعلام: مصرع مواطنين بولنديين اثنين إثر سقوط صاروخين في إحدى البلدات
https://sputnikarabic.ae/20221115/قرقاش-لا-مصلحة-للإمارات-في-الاختيار-بين-القوى-العظمى-1070219960.html
قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى
قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاختيار بين القوى العظمى لا يحقق مصلحة لدولة الإمارات. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T18:53+0000
2022-11-15T18:53+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8be1f0ff5b37726b50d5a2559edf59fd.jpg
جاء ذلك خلال كلمته، أمس الاثنين، في المؤتمر السنوي لمناظرات أبوظبي الاستراتيجية، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز العربية".وتابع: "الإمارات ترحب بمشاركة بناءة مع القوى العالمية الأخرى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق الأمن.وشدد مستشار الرئيس الإماراتي على أن ازدهار بلاده اقتصاديا وأمنيا، لا يعتمد على دولة أو دولتين فقط، مضيفا: "علاقاتنا التجارية تشهدا توجها متزايدا نحو الشرق، بينما تتجه علاقاتنا الأمنية والاستثمارية نحو الغرب".ولفت أنور قرقاش إلى أن أبوظبي لديها علاقات أمنية استراتيجية أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا لبس فيها.وتابع: "الإمارات والولايات المتحدة لديهما شراكة بين دولتين كل منهما لها سيادتها ويمكن الاستمرار في تقديرها بشكل كبير".ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد طريقة تضمن استمرار الاعتماد على هذه العلاقة لعقود مقبلة عبر التزامات واضحة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/محمد-بن-زايد-يغرد-عن-لقائه-ببوتين-في-موسكو-1068895216.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0856c57bd11c4a1770fba273b6cf134b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

قرقاش: لا مصلحة للإمارات في الاختيار بين القوى العظمى

18:53 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاختيار بين القوى العظمى لا يحقق مصلحة لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال كلمته، أمس الاثنين، في المؤتمر السنوي لمناظرات أبوظبي الاستراتيجية، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز العربية".
وقال قرقاش: "دولة الإمارات لن تضحي بسيادتها لأحد تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع: "الإمارات ترحب بمشاركة بناءة مع القوى العالمية الأخرى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق الأمن.
وشدد مستشار الرئيس الإماراتي على أن ازدهار بلاده اقتصاديا وأمنيا، لا يعتمد على دولة أو دولتين فقط، مضيفا: "علاقاتنا التجارية تشهدا توجها متزايدا نحو الشرق، بينما تتجه علاقاتنا الأمنية والاستثمارية نحو الغرب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
محمد بن زايد يغرد عن لقائه ببوتين
11 أكتوبر, 14:10 GMT
ولفت أنور قرقاش إلى أن أبوظبي لديها علاقات أمنية استراتيجية أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا لبس فيها.
وتابع: "الإمارات والولايات المتحدة لديهما شراكة بين دولتين كل منهما لها سيادتها ويمكن الاستمرار في تقديرها بشكل كبير".
ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد طريقة تضمن استمرار الاعتماد على هذه العلاقة لعقود مقبلة عبر التزامات واضحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала