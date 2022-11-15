عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221115/كييف-تشهد-تقنينا-حادا-في-التيار-الكهربائي-1070206899.html
كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي
كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي
أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حالة الطوارئ في جدول تقنين التيار الكهربائي في كييف. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:57+0000
2022-11-15T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وقالت الشركة في بيان عبر موقعها على الإنترنت: "بدأ تقنين التيار الكهربائي الطارئ في كييف، جداول تقنين الكهرباء التي تم نشرها سابقًا غير نشطة الآن".ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركوف عن توقف عمل رحلاتها إضافة لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي

14:57 GMT 15.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حالة الطوارئ في جدول تقنين التيار الكهربائي في كييف.
وقالت الشركة في بيان عبر موقعها على الإنترنت: "بدأ تقنين التيار الكهربائي الطارئ في كييف، جداول تقنين الكهرباء التي تم نشرها سابقًا غير نشطة الآن".
ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.
وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.
كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.
وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركوف عن توقف عمل رحلاتها إضافة لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала