https://sputnikarabic.ae/20221115/كييف-تشهد-تقنينا-حادا-في-التيار-الكهربائي-1070206899.html
كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي
كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي
أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حالة الطوارئ في جدول تقنين التيار الكهربائي في كييف. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:57+0000
2022-11-15T14:57+0000
2022-11-15T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت الشركة في بيان عبر موقعها على الإنترنت: "بدأ تقنين التيار الكهربائي الطارئ في كييف، جداول تقنين الكهرباء التي تم نشرها سابقًا غير نشطة الآن".ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركوف عن توقف عمل رحلاتها إضافة لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف تشهد تقنينا حادا في التيار الكهربائي
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أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض حالة الطوارئ في جدول تقنين التيار الكهربائي في كييف.
وقالت الشركة في بيان عبر موقعها على الإنترنت: "بدأ تقنين التيار الكهربائي الطارئ في كييف، جداول تقنين الكهرباء التي تم نشرها سابقًا غير نشطة الآن".
ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.
وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.
كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية
عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.
وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركوف عن توقف عمل رحلاتها إضافة لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.