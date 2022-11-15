https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-روسيا-في-قمة-العشرين-تثير-قضية-الأمن-البيولوجي-في-سياق-النشاط-الأمريكي-1070192836.html
لافروف: روسيا في قمة العشرين تثير قضية الأمن البيولوجي في سياق النشاط الأمريكي
لافروف: روسيا في قمة العشرين تثير قضية الأمن البيولوجي في سياق النشاط الأمريكي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا في مجموعة العشرين أثارت قضية الأمن البيولوجي في سياق النشاط البيولوجي العسكري الذي تقوم به... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T10:12+0000
2022-11-15T10:12+0000
2022-11-15T10:12+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال الوزير في اجتماع مع الصحفيين عقب قمة مجموعة العشرين: "لقد تطرقنا إلى مشكلة الأمن البيولوجي، في المقام الأول في سياق النشاط البيولوجي العسكري الذي نشرته الولايات المتحدة، في إطار برامج البنتاغون، في عشرات البلدان، في جميع مناطق العالم، وخاصة في أوراسيا على طول محيط الحدود مع روسيا والصين".وشدد لافروف: "لاحظنا أن محاولاتنا لمعرفة ما يفعله علماء الأحياء العسكريون هناك تواجه مقاومة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية وداخل مجلس الأمن الدولي، حيث طرحنا هذه المسألة مؤخرًا".وأضاف أن روسيا "ستواصل السعي لإنشاء آلية رقابة فعالة وشفافة لمثل هذه البرامج".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: روسيا في قمة العشرين تثير قضية الأمن البيولوجي في سياق النشاط الأمريكي
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا في مجموعة العشرين أثارت قضية الأمن البيولوجي في سياق النشاط البيولوجي العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في إطار برامج البنتاغون، وستواصل روسيا السعي إلى إنشاء آلية مراقبة شفافة للبرامج البيولوجية.
وقال الوزير في اجتماع مع الصحفيين عقب قمة مجموعة العشرين: "لقد تطرقنا إلى مشكلة الأمن البيولوجي، في المقام الأول في سياق النشاط البيولوجي العسكري الذي نشرته الولايات المتحدة، في إطار برامج البنتاغون، في عشرات البلدان، في جميع مناطق العالم، وخاصة في أوراسيا على طول محيط الحدود مع روسيا والصين".
وشدد لافروف: "لاحظنا أن محاولاتنا لمعرفة ما يفعله علماء الأحياء العسكريون هناك تواجه مقاومة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية وداخل مجلس الأمن الدولي، حيث طرحنا هذه المسألة مؤخرًا".
وأضاف أن روسيا "ستواصل السعي لإنشاء آلية رقابة فعالة وشفافة لمثل هذه البرامج".