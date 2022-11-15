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https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-يصل-إلى-اجتماع-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070174925.html
لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي
لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T02:03+0000
2022-11-15T02:03+0000
سيرغي لافروف
أخبار قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين
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وفي وقت سابق، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش القمة.وقال حق في إفادة صحفية، الاثنين: "إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20221114/بعد-هجوم-إسطنبول-أردوغان-يصل-بالي-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1070132608.html
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سيرغي لافروف, أخبار قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين
سيرغي لافروف, أخبار قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين

لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي

02:03 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وفي وقت سابق، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش القمة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
أمس, 05:41 GMT
وقال حق في إفادة صحفية، الاثنين: "إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."
وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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