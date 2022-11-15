https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-يصل-إلى-اجتماع-قمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070174925.html
لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي
لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T02:03+0000
2022-11-15T02:03+0000
2022-11-15T02:03+0000
سيرغي لافروف
أخبار قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وفي وقت سابق، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش القمة.وقال حق في إفادة صحفية، الاثنين: "إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20221114/بعد-هجوم-إسطنبول-أردوغان-يصل-بالي-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1070132608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين
سيرغي لافروف, أخبار قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين
لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وفي وقت سابق، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
على هامش القمة.
وقال حق في إفادة صحفية، الاثنين: "إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."
وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.