عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/مارين-لوبان-ساذج-من-يعتقد-بأن-التقدم-الأوكراني-على-الجبهة-يمكنه-أن-ينهي-الصراع-بين-كييف-وموسكو-1070196865.html
مارين لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع بين كييف وموسكو
مارين لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع بين كييف وموسكو
صرحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي السابقة، مارين لوبان، أنه من السذاجة الاعتقاد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكن أن ينهي الصراع... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:10+0000
2022-11-15T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مارين لوبان
الصراع
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573643_0:94:2872:1710_1920x0_80_0_0_b9cf0c4dbf4af90eea492bb773f65eea.jpg
وقالت لوبان في تصريحات صحفية مع إذاعة "فرانس انتر" المحلية، اليوم الثلاثاء، "يجب أن تكون ساذجا للغاية لتعتقد أن الانتصارات الأوكرانية يمكن أن تنهي الحرب. أعتقد أنه يجب إنهاء هذا الصراع وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج هو عبر الدبلوماسية وليس الأعمال العسكرية".وأضافت لوبان أن فرنسا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، تساهم في استمرار الصراع "أعتقد أن الأسلحة التي نوردها لأوكرانيا تساهم في استمرار الحرب. وبسبب حقيقة أننا نورد الأسلحة، فإننا لا نبحث عن حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات. وأعتقد أنه من خلال توفير الأسلحة الثقيلة، فإننا نساهم في استمرار الصراع الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح".
https://sputnikarabic.ae/20221028/فرنسا-تتهرب-من-الاعتراف-باستخدام-أوكرانيا-لأقمارها-الصناعية-1069570003.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573643_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_a005d7a46b6c7c0a764a3da1ff9eef57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مارين لوبان, الصراع, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, مارين لوبان, الصراع, روسيا, أخبار أوكرانيا

مارين لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع بين كييف وموسكو

12:10 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / Thomas Samsonالانتخابات الرائاسية الفرنسية ، المرحشة ماري لوبان فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية ، المرحشة ماري لوبان فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Thomas Samson
تابعنا عبرTelegram
صرحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي السابقة، مارين لوبان، أنه من السذاجة الاعتقاد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكن أن ينهي الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
وقالت لوبان في تصريحات صحفية مع إذاعة "فرانس انتر" المحلية، اليوم الثلاثاء، "يجب أن تكون ساذجا للغاية لتعتقد أن الانتصارات الأوكرانية يمكن أن تنهي الحرب. أعتقد أنه يجب إنهاء هذا الصراع وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج هو عبر الدبلوماسية وليس الأعمال العسكرية".
احتجاجات على تعديل قانون الأمن الوطني، والذي ينص بشكل خاص على توسيع صلاحيات الشرطة، وضد مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة، باريس، فرنسا 21 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
فرنسا تتهرب من الاعتراف باستخدام أوكرانيا لأقمارها الصناعية
28 أكتوبر, 11:05 GMT
وأضافت لوبان أن فرنسا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، تساهم في استمرار الصراع "أعتقد أن الأسلحة التي نوردها لأوكرانيا تساهم في استمرار الحرب. وبسبب حقيقة أننا نورد الأسلحة، فإننا لا نبحث عن حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات. وأعتقد أنه من خلال توفير الأسلحة الثقيلة، فإننا نساهم في استمرار الصراع الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала