https://sputnikarabic.ae/20221115/مارين-لوبان-ساذج-من-يعتقد-بأن-التقدم-الأوكراني-على-الجبهة-يمكنه-أن-ينهي-الصراع-بين-كييف-وموسكو-1070196865.html
مارين لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع بين كييف وموسكو
مارين لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع بين كييف وموسكو
صرحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي السابقة، مارين لوبان، أنه من السذاجة الاعتقاد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكن أن ينهي الصراع... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:10+0000
2022-11-15T12:10+0000
2022-11-15T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مارين لوبان
الصراع
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت لوبان في تصريحات صحفية مع إذاعة "فرانس انتر" المحلية، اليوم الثلاثاء، "يجب أن تكون ساذجا للغاية لتعتقد أن الانتصارات الأوكرانية يمكن أن تنهي الحرب. أعتقد أنه يجب إنهاء هذا الصراع وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج هو عبر الدبلوماسية وليس الأعمال العسكرية".وأضافت لوبان أن فرنسا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، تساهم في استمرار الصراع "أعتقد أن الأسلحة التي نوردها لأوكرانيا تساهم في استمرار الحرب. وبسبب حقيقة أننا نورد الأسلحة، فإننا لا نبحث عن حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات. وأعتقد أنه من خلال توفير الأسلحة الثقيلة، فإننا نساهم في استمرار الصراع الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح".
https://sputnikarabic.ae/20221028/فرنسا-تتهرب-من-الاعتراف-باستخدام-أوكرانيا-لأقمارها-الصناعية-1069570003.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مارين لوبان, الصراع, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, مارين لوبان, الصراع, روسيا, أخبار أوكرانيا
مارين لوبان: ساذج من يعتقد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكنه أن ينهي الصراع بين كييف وموسكو
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صرحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي السابقة، مارين لوبان، أنه من السذاجة الاعتقاد بأن التقدم الأوكراني على الجبهة يمكن أن ينهي الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
وقالت لوبان في تصريحات صحفية مع إذاعة "فرانس انتر" المحلية، اليوم الثلاثاء، "يجب أن تكون ساذجا للغاية لتعتقد أن الانتصارات الأوكرانية يمكن أن تنهي الحرب. أعتقد أنه يجب إنهاء هذا الصراع وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج هو عبر الدبلوماسية وليس الأعمال العسكرية".
وأضافت لوبان أن فرنسا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، تساهم في استمرار الصراع "أعتقد أن الأسلحة التي نوردها لأوكرانيا تساهم في استمرار الحرب. وبسبب حقيقة أننا نورد الأسلحة، فإننا لا نبحث عن حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات. وأعتقد أنه من خلال توفير الأسلحة الثقيلة، فإننا نساهم في استمرار الصراع الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح".