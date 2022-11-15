https://sputnikarabic.ae/20221115/مجلس-الأمن-الدولي-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-الأربعاء-1070224123.html
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في أوكرانيا الأربعاء
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في أوكرانيا الأربعاء
يناقش مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T22:35+0000
2022-11-15T22:35+0000
2022-11-15T22:41+0000
بولندا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وستبدأ الجلسة، المعنونة "صون السلام والأمن في أوكرانيا"، الساعة 3:00 مساء. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا للجدول الزمني لأنشطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
https://sputnikarabic.ae/20221115/إعلام-مضصرع-مواطنين-بولنديين-اثنين-إثر-سقوط-صاروخين-1070220140.html
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بولندا, أخبار روسيا اليوم
بولندا, أخبار روسيا اليوم
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في أوكرانيا الأربعاء
22:35 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 22:41 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
يناقش مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وستبدأ الجلسة، المعنونة "صون السلام والأمن في أوكرانيا"، الساعة 3:00 مساء. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا للجدول الزمني لأنشطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية
، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.