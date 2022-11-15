https://sputnikarabic.ae/20221115/مسؤول-أردني-الطاقة-المتجددة-تشكل-30-من-خليط-الطاقة-المحلي-1070195602.html

مسؤول أردني: الطاقة المتجددة تشكل 30% من خليط الطاقة المحلي

مسؤول أردني: الطاقة المتجددة تشكل 30% من خليط الطاقة المحلي

كشف مسؤول أردني أن الطاقة المتجددة باتت تشكل نحو 30% من إجمالي خليط الطاقة المحلي في المملكة. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات أدلى لها مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، اليوم الثلاثاء، لدى افتتاحه ورشة عمل "تكنولوجيا الشبكات الذكية ودورها في حل المشكلات التي تواجه الأنظمة الكهربائية الحديثة".وقال الرواشدة إن "النظام الكهربائي الأردني شهد وما زال تطورا متسارعا في استخدامات مصادر الطاقة البديلة المتجددة سواء رياح او طاقة شمسية وأصبحت تشكل حوالي 30 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في الأردن"، بحسب وكالة "عمون".وأضاف أن الأردن "قطع شوطا كبيرا في مجال استخدامات تطبيقات الشبكات الذكية سواء على شبكات النقل أو التوزيع ما يسهم في المحافظة على استقرارية المنظومة الكهربائية وضمان التزويد الآمن والمستمر لجميع المستهلكين وبمختلف شرائحهم".ومنذ عام 2012، اتجه الأردن نحو الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وذلك من خلال تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين.ويستهدف الأردن الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاته من الطاقة، رفع حصة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وفق تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة.وسبق أن أكد ضرار الحراسيس، عضو لجنة الطاقة والتعدين في مجلس النواب الأردني، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن له عدة مميزات في مجال الطاقة البديلة.وأضاف الحراسيس: "هناك مناطق في المملكة سجلت في المناطق الأكثر عرضة للشمس في العالم، كذلك هناك مناطق بالمحافظات الجنوبية مثل عجلون بها نشاط كبير للرياح، ويمكن استغلالها، حيث بدأت هناك مشاريع لتوليد طاقة الرياح".

https://sputnikarabic.ae/20220610/هل-ينجح-الأردن-في-أن-يكون-مركزًا-إقليميًا-لتبادل-الطاقة-وما-أبرز-العقبات-1063406863.html

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