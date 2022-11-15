https://sputnikarabic.ae/20221115/مصر-تسلم-روسيا-مطلوبا-قام-بأنشطة-احتيال-مالي-تقدر-بنصف-مليار-روبل-1070199239.html
مصر تسلم روسيا مطلوبا قام بأنشطة احتيال مالي تقدر بنصف مليار روبل
مصر تسلم روسيا مطلوبا قام بأنشطة احتيال مالي تقدر بنصف مليار روبل
قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن مصر سلمت سيرغي سيردكين المتهم بعمليات احتيال مصرفي إلى روسيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T13:20+0000
2022-11-15T13:20+0000
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وأوضحت فولك: "وفقًا للمحققين، ساعد سيردكين، مع شركائه، الأفراد والكيانات القانونية، في إعداد مستندات تستخدم للتهرب من الضرائب والرسوم". وأشارت فولك إلى أن سيردكين هرب من العدالة في روسيا، وفي عام 2018 تم وضعه على قائمة المطلوبين، حيث أنه متهم بتداول الأرصدة المسروقة.وختمت: "في نوفمبر/تشرين الثاني، تم اعتقاله من قبل أجهزة إنفاذ القانون في مصر، وبفضل التعاون بين هياكل الإنتربول ومكتب المدعي العام الروسي، قرر الجانب المصري ترحيل المتهم اليوم من مطار القاهرة وتم تسليمه إلى الشرطة الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20221115/مصر-تعلن-توقيع-اتفاقيات-بـ83-مليار-دولار-في-مجال-الطاقة-المتجددة-1070196965.html
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روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تسلم روسيا مطلوبا قام بأنشطة احتيال مالي تقدر بنصف مليار روبل
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قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن مصر سلمت سيرغي سيردكين المتهم بعمليات احتيال مصرفي إلى روسيا.
وأوضحت فولك: "وفقًا للمحققين، ساعد سيردكين، مع شركائه، الأفراد والكيانات القانونية، في إعداد مستندات تستخدم للتهرب من الضرائب والرسوم".
قاموا بتجهيز أوامر الدفع وعقود بيع الفواتير، وإدخال بيانات مزيفة فيها، حيث صرف المدعى عليهم أكثر من 500 مليون روبل.
وأشارت فولك إلى أن سيردكين هرب من العدالة في روسيا، وفي عام 2018 تم وضعه على قائمة المطلوبين، حيث أنه متهم بتداول الأرصدة المسروقة.
وختمت: "في نوفمبر/تشرين الثاني، تم اعتقاله من قبل أجهزة إنفاذ القانون في مصر، وبفضل التعاون بين هياكل الإنتربول ومكتب المدعي العام الروسي، قرر الجانب المصري ترحيل المتهم اليوم من مطار القاهرة وتم تسليمه إلى الشرطة الروسية".