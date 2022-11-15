https://sputnikarabic.ae/20221115/مصر-تعلن-توقيع-اتفاقيات-بـ83-مليار-دولار-في-مجال-الطاقة-المتجددة-1070196965.html
مصر تعلن توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة
مصر تعلن توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المقام في... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:09+0000
2022-11-15T12:09+0000
2022-11-15T12:09+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قمة المناخ 2022
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، أنه تم "توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين "بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة".ونقل البيان عن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قوله: "توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين".والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة، في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة بين 8 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قمة المناخ "كوب 27".
https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-المصري-يعلن-إطلاق-أول-مرحلة-لمشروع-إنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-مدينة-العين-السخنة-1069946101.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قمة المناخ 2022
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قمة المناخ 2022
مصر تعلن توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، أنه تم "توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين "بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة".
ونقل البيان عن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قوله: "توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين".
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة، في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة بين 8 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قمة المناخ
"كوب 27".