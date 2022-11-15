https://sputnikarabic.ae/20221115/موسكو-تستضيف-منتدى-التاريخ-من-أجل-المستقبل-المعني-بتنشئة-الأجيال-الصاعدة-على-القيم-الوطنية-1070214381.html
موسكو تستضيف منتدى "التاريخ من أجل المستقبل" المعني بتنشئة الأجيال الصاعدة على القيم الوطنية
موسكو تستضيف منتدى "التاريخ من أجل المستقبل" المعني بتنشئة الأجيال الصاعدة على القيم الوطنية
تستضيف موسكو يومي 22 و 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المنتدى الدولي "تاريخ من أجل المستقبل في الذكرى المئوية لتأسيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية"، الذي... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T15:59+0000
2022-11-15T15:59+0000
2022-11-15T15:59+0000
روسيا
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وسيعقد المنتدى كجزء من دورة الفعاليات التعليمية الفريدة للمنتديات الدولية "تاريخ من أجل المستقبل".ويحل العلماء والسياسيون البارزون والمعلمون والشخصيات المؤثرة بالرأي العام ضيوفًا ومتحدثين في المنتدى، والجمهور المستهدف في المنتدى هو جيل الشباب.وبدأت منتديات تاريخ المستقبل منذ سبتمبر/ أيلول من العام 2022، وأطلقت الجمعية التاريخية العسكرية الروسية وبتشجيع من وزارة التعليم الروسية ومع أفضل الفروع الإقليمية، مشروعًا لعقد مثل هذه الأحداث في صيغة منتديات إقليمية في مناطق روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221115/بوتين-روسيا-وضعت-حاجزا-أمام-محاولات-التأثير-على-سيادة-الدولة-1070196336.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تستضيف منتدى "التاريخ من أجل المستقبل" المعني بتنشئة الأجيال الصاعدة على القيم الوطنية
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تستضيف موسكو يومي 22 و 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المنتدى الدولي "تاريخ من أجل المستقبل في الذكرى المئوية لتأسيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية"، الذي تنظمه الجمعية التاريخية العسكرية الروسية.
وسيعقد المنتدى كجزء من دورة الفعاليات التعليمية الفريدة للمنتديات الدولية "تاريخ من أجل المستقبل".
يعتبر الغرض من الحدث هو تطوير منهج التعليم التاريخي، والحفاظ على الذاكرة الثقافية والتاريخية، واستمرارية الأجيال، وزيادة اهتمام الأطفال والنشء الجديد بالقضايا المتعلقة بتاريخ الوطن، وتعزيز الروح الوطنية والاعتزاز ببلدهم.
ويحل العلماء والسياسيون البارزون والمعلمون والشخصيات المؤثرة بالرأي العام ضيوفًا ومتحدثين في المنتدى، والجمهور المستهدف في المنتدى هو جيل الشباب.
وبدأت منتديات تاريخ المستقبل منذ سبتمبر/ أيلول من العام 2022، وأطلقت الجمعية التاريخية العسكرية الروسية وبتشجيع من وزارة التعليم الروسية
ومع أفضل الفروع الإقليمية، مشروعًا لعقد مثل هذه الأحداث في صيغة منتديات إقليمية في مناطق روسيا".