https://sputnikarabic.ae/20221115/نائب-بمجلس-النواب-الجزائري-لـسبوتنيك-دعوة-الروس-للاستثمار-في-بلدنا-دليل-على-قوة-العلاقات-بيننا-1070208086.html
نائب بمجلس النواب الجزائري لـ"سبوتنيك": دعوة الروس للاستثمار في بلدنا دليل على قوة العلاقات بيننا
نائب بمجلس النواب الجزائري لـ"سبوتنيك": دعوة الروس للاستثمار في بلدنا دليل على قوة العلاقات بيننا
وجّه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب)، إبراهيم بوغالي، في مقر المجلس مع سفير روسيا لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، دعوة إلى رجال الأعمال الروس... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T15:11+0000
2022-11-15T15:11+0000
2022-11-15T15:11+0000
العالم العربي
الجزائر
العلاقات الثنائية
روسيا
رجال الأعمال
حصري
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ويعتبر واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا عميق و متجذر في التاريخ، لاسيما وأن الجزائر قدّمت في وقت سابق من هذا الشهر، طلبا للانضمام لمجموعة "البريكس"، فكيف سيخدم هذا التعاون التجاري الاقتصادي والاستثمارات الجزائر وروسيا؟ وما المجالات الاقتصادية التي تطمح الجزائر للشراكة فيها مع الجانب الروسي؟ وهل ستكون الأرضية الجزائرية فرصة للاستثمارات الروسية؟علاقة الجزائر بروسيا علاقة شراكة استراتيجيةالنائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، البروفيسور برّيش عبد القادر، تحدّث لوكالة "سبوتنيك" حول هذا الموضوع وقال:دعوة الروس للاستثمار دليل على تقوية العلاقات بين البلدينكما نوّه برّيـش إلى أن "هذا الانفتاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب للجزائر، جاء بعد صدور وموافقتنا على قانون الاستثمار الجديد، وكل هذا يجعلنا نتطلع ونطمح لأن تجد الاستثمارات الروسية ظروفا أحسن وأفضل للاستثمار في الجزائر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, العلاقات الثنائية, روسيا, رجال الأعمال, حصري
العالم العربي, الجزائر, العلاقات الثنائية, روسيا, رجال الأعمال, حصري
نائب بمجلس النواب الجزائري لـ"سبوتنيك": دعوة الروس للاستثمار في بلدنا دليل على قوة العلاقات بيننا
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وجّه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب)، إبراهيم بوغالي، في مقر المجلس مع سفير روسيا لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، دعوة إلى رجال الأعمال الروس إلى استغلال فرص الاستثمار في بلاده، وتنويعها لتشمل مزيدا من المجالات، مبرزا في ذات الوقت الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز تعاونها مع روسيا.
ويعتبر واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا عميق و متجذر في التاريخ، لاسيما وأن الجزائر قدّمت في وقت سابق من هذا الشهر، طلبا للانضمام لمجموعة "البريكس"، فكيف سيخدم هذا التعاون التجاري الاقتصادي والاستثمارات الجزائر وروسيا؟ وما المجالات الاقتصادية التي تطمح الجزائر للشراكة فيها مع الجانب الروسي؟ وهل ستكون الأرضية الجزائرية فرصة للاستثمارات الروسية؟
علاقة الجزائر بروسيا علاقة شراكة استراتيجية
النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، البروفيسور برّيش عبد القادر، تحدّث لوكالة "سبوتنيك" حول هذا الموضوع وقال:
"إنّ علاقة الجزائر بروسيا هي علاقة شراكة استراتيجية متعدّدة الجوانب، وفي مجالات حيوية واستراتيجية، وبالتالي هما شريكين حليفين وبينهما مجالات تعاون في مجالات حيوية خاصة في المجال العسكري، من خلال تزويد العتاد والتدريب وغيرها من الأمور، وهما حليفين في منظمتي "أوبك" و"أوبك +"، وأيضا حليفين في الكثير من الدوائر الجيوسياسية، وكما يعلم الجميع بلادنا قدّمت (طلب) الانضمام إلى مجموعة "البريكس" الموجودة فيها روسيا، وبالتالي كل هذه العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وأيضا التطابق في وجهات النظر والمواقف في الكثير من القضايا الدولية، يجعل من الجزائر شراكة استراتيجية يتطلب تعزيزها أكثر وخاصة في المجال الاقتصادي".
دعوة الروس للاستثمار دليل على تقوية العلاقات بين البلدين
وأشار برّيـش إلى أن "هذه الدعوة جاءت لتقوية العلاقات بين بلاده وروسيا، وأن رئيس المجلس الشعبي الوطني يمارس الدبلوماسية الاقتصادية البرلمانية، ونحن كبرلمانيين نرافق الحكومة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال استغلال كافة القنوات للتواصل مع نظرائنا والهيئات لتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر".
كما نوّه برّيـش إلى أن "هذا الانفتاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب للجزائر، جاء بعد صدور وموافقتنا على قانون الاستثمار الجديد، وكل هذا يجعلنا نتطلع ونطمح لأن تجد الاستثمارات الروسية ظروفا أحسن وأفضل للاستثمار في الجزائر".