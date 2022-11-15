https://sputnikarabic.ae/20221115/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-مناورات-درع-الصحراء-تؤكد-عمق-التعاون-الاستراتيجي-بين-موسكو-والجزائر-1070195335.html

نائب رئيس البرلمان الجزائري: مناورات "درع الصحراء" تؤكد عمق التعاون الاستراتيجي بين موسكو والجزائر

نائب رئيس البرلمان الجزائري: مناورات "درع الصحراء" تؤكد عمق التعاون الاستراتيجي بين موسكو والجزائر

أكد نائب رئيس مجلس الشعب الوطني (البرلمان) في الجزائر، بوثلجة علال، أن "مناورات "درع الصحراء - 2022" بين الجيشين الروسي والجزائري تأتي في إطار البرنامج الدوري... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T11:06+0000

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الجزائر

أخبار روسيا اليوم

روسيا

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وقال بوثلجة علال، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الجزائر هي أحد البلدان التي تقتني الأسلحة الروسية بقيم كبيرة، وأن العلاقة بين البلدين ممتدة لعقود طويلة"، لافتا إلى أن التعاون بين روسيا والجزائر لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل شتى المجالات، وأنه ليس وليد اليوم.وأشارإلى أن "المناورات الدورية تدخل في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأن القيادتين في البلدين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره عبد المجيد تبون، عبرا أكثر من مرة عن تثمينهما لمستوى العلاقات بين البلدين". ورأى أن "زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة لروسيا خلال العام الجاري تدعم تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين".يمتلك الجيش الروسي قوة بشرية تقدر بمليون و350 ألف جندي، بينها 250 ألفا قوات احتياطية، و250 ألفا قوات شبه عسكرية، إضافة إلى القوات العاملة وعددها 850 ألف جندي، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.أما الجيش الجزائري، فيمتلك قوة بشرية تقدر بـ 465 ألف جندي، بينها 135 ألفا، قوات احتياطية، و200 ألف، قوات شبه عسكرية، إضافة إلى 130 ألف جندي، يمثلون قوات عاملة.

https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الجزائرية-زيارة-رئيس-البلاد-إلى-روسيا-جاهزة-ويمكن-أن-تحصل-قبل-نهاية-العام-1070055634.html

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