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نابيولينا: التضخم في روسيا لا يختلف كثيرا عن نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة
نابيولينا: التضخم في روسيا لا يختلف كثيرا عن نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة
أعلنت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، متحدثة في مجلس الدوما، أن التضخم في روسيا الآن لا يختلف كثيرًا عن معدل نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T09:36+0000
2022-11-15T09:36+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت: "نتيجة لذلك، لا يختلف تضخمنا الآن كثيرًا عن التضخم في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أننا تعاملنا مع صدمات أكبر بكثير".وفقًا لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روس ستات)، تسارع التضخم في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول إلى 0.18% بعد 0.05% في سبتمبر/أيلول، وتباطأ من الناحية السنوية إلى 12.64% من 13.68% في الشهر السابق.كما أكدت أنه يمكن تجنب أزمة مالية واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي إذا رفعت أسعار الفائدة من المنظمين العالميين.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

نابيولينا: التضخم في روسيا لا يختلف كثيرا عن نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة

09:36 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورإلفيرا نابيولينا
إلفيرا نابيولينا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلنت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، متحدثة في مجلس الدوما، أن التضخم في روسيا الآن لا يختلف كثيرًا عن معدل نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أن البلاد شهدت صدمات أكبر.
وقالت: "نتيجة لذلك، لا يختلف تضخمنا الآن كثيرًا عن التضخم في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أننا تعاملنا مع صدمات أكبر بكثير".
وفقًا لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روس ستات)، تسارع التضخم في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول إلى 0.18% بعد 0.05% في سبتمبر/أيلول، وتباطأ من الناحية السنوية إلى 12.64% من 13.68% في الشهر السابق.
كما أكدت أنه يمكن تجنب أزمة مالية واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي إذا رفعت أسعار الفائدة من المنظمين العالميين.
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