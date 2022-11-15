https://sputnikarabic.ae/20221115/نواب-في-الكونغرس-الأمريكي-يتحدثون-عن-تغيير-حاد-في-سياسة-واشنطن-تجاه-أوكرانيا-1070203329.html
نواب في الكونغرس الأمريكي يتحدثون عن تغيير حاد في سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا
نواب في الكونغرس الأمريكي يتحدثون عن تغيير حاد في سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا
قال عضو الكونغرس الأمريكي، الجمهوري توماس ماسي، إنه يتعين على الولايات المتحدة قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وبدء تحقيق ضدها. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:26+0000
2022-11-15T14:26+0000
2022-11-15T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مساعدات
أخبار أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي
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وكتب توماس ماسي عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "يجب أن نتوقف فورا عن سداد المدفوعات لأوكرانيا والبدء في مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار التي أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل".هذا وتحدث خبير الدفاع الأمريكي هاريسون كاس، في وقت سابق، عن الحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للصراع.ووفقا له، فإن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا ينظر فيها الكونغرس لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد المواجهة المسلحة، التي لا يستطيع فيها الجانب المدعوم من الولايات المتحدة تحقيق نجاح ملموس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي
نواب في الكونغرس الأمريكي يتحدثون عن تغيير حاد في سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا
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قال عضو الكونغرس الأمريكي، الجمهوري توماس ماسي، إنه يتعين على الولايات المتحدة قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وبدء تحقيق ضدها.
وكتب توماس ماسي عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "يجب أن نتوقف فورا عن سداد المدفوعات لأوكرانيا والبدء في مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار التي أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل".
هذا وتحدث خبير الدفاع الأمريكي هاريسون كاس، في وقت سابق، عن الحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للصراع.
ووفقا له، فإن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا ينظر فيها الكونغرس لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد المواجهة المسلحة، التي لا يستطيع فيها الجانب المدعوم من الولايات المتحدة تحقيق نجاح ملموس.