https://sputnikarabic.ae/20221115/هل-تنجح-قمة-العشرين-في-إعادة-الهدوء-إلى-العلاقات-الدولية-1070216341.html

هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء إلى العلاقات الدولية؟

هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء إلى العلاقات الدولية؟

تحت شعار "التعافي معا بشكل أقوى"، ركز قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، على الملف الاقتصادي، وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتعاون الدولي،... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T16:29+0000

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راديو

مساحة حرة

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مساحة حرة: هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء إلى العلاقات الدولية؟ حلقة برنامج مساحة حرة: هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء إلى العلاقات الدولية؟

يرأس وفد روسيا إلى القمة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وخلال مشاركته في القمة قال إن "الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فتر طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا، والتي بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا للسلطة".وأكد لافروف أن "الشركاء الغربيين حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين"، وقال إنه أوضح للرئيس الفرنسي أن "المشكلة هي في الجانب الأوكراني الذي يرفض التفاوض وطلباته غير المنطقية".وأوضح المسؤول الروسي أن "الغرب هو من وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم".وحول الممارسات الأمريكية في المجال الحيوي لروسيا قال لافروف إنه تطرق إلى "النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في العديد من الدول، خاصة في آسيا الوسطى" مؤكدا أن "روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون"وأعرب لافروف عن رفض بلاده "لتسييس قضايا الطاقة"، مجددا تأكيد أن موسكو "لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا" .وأضاف أن "الحسنة الوحيدة في هذه القمة هي الصندوق الزمع إنشاؤه لمواجهة الكوارث التي يمكن أن تحل بالعالم، فضلا عن النظرة الأكثر إيجابية إلى قضية المناخ".وأوضحت أستاذة العلوم السياسية الخبيرة بالشأن الروسي د. نورهان الشيخ أنه "لا يمكن الحديث عن أزمة الغذاء الطاقة بمعزل عن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز، والتي تمتلك إنتاجا زراعيا وصناعيا هائلا، وقد أدى إخلال الغرب بهذا السلاسل إلى أزمة عالمية في الوقت الذي لم تتخل فيه روسيا عن التزاماتها، وقامت بتصدير كميات هائلة من الحبوب والأسمدة بل وعرضت منحها مجانا للدول الفقيرة".وأوضحت الخبيرة أن "لقاء مسؤولي الاستخبارات الأمريكية والروسية في تركيا خطوة مهمة، وهناك جدل في أروقة الإدارة الأمريكية والبنتاغون حول ضرورة بدء المفاوضات، لكن يبقى تحديد الأساس الذي ستتم عليه المفاوضات، وسيتعين على أوكرانيا القبول بالوضع الراهن ولو لم يحدث تغيير جذري في موقفها فلن تكون هناك أفاق للمفاوضات، حيث يتعين عليها تقديم تنازلات حقيقية لتنهي الأزمة وتعيد الحياة والإمدادات العالمية إلى مسارها الطبيعي، والخيار المتاح الأن هو السلام مقابل السلام خاصة بعد أن عبر سكان المناطق المحررة عن رغبتهم في الانضمام لروسيا عبر استفتاء ما يجعل من الصعب على العالم تجاهل ما حدث، والرسالة التي يتعين أن يقتنع بها الغرب وأوكرانيا هي السلام مقابل السلام".اعتبر المحلل الاستراتيجي د. فواز كساب العنزي أن "مشاركة ولي العهد في القمة تؤكد القدرات الاقتصادية للمملكة لتساهم مع الأسرة الدولية في تخفيف أزمات العالم".وأكد أستاذ العلوم السياسية د. طارق فهمي أن "الموقف الفرنسي بشأن الدعوة للسلام موقف جاد، خاصة أن باريس تضررت من هذه الأزمة، وهناك استراتيجية تحرك أمريكية الآن تبدو ملامحها من لقاء رئيسي المخابرات الأمريكي والروسي، ولقاءات وزراء الدفاع الروسي والأمريكي ما يكشف عن رغبة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في خفض التصعيد".وأضاف أنه "يتم حاليا التجاوب مع الطرح الفرنسي بحذر، وهناك قنوات غير رسمية قد تدفع بتقريب وجهات النظر، وتوفير اتصالات مباشرة، لهذا نحن أمام واقع جديد يتشكل ويتوافق مع ما يتم في القنوات الخلفية بين الطرفين الأمريكي والروسي".إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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