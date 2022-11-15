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https://sputnikarabic.ae/20221115/واشنطن-تعتزم-تعديل-طائرات-غراي-إيغل-المسيرة-وتسليمها-إلى-كييف-1070176475.html
واشنطن تعتزم تعديل طائرات "غراي إيغل" المسيرة وتسليمها إلى كييف
واشنطن تعتزم تعديل طائرات "غراي إيغل" المسيرة وتسليمها إلى كييف
تدرس السلطات الأمريكية كيفية تعديل طائرات "غراي إيغل" المسيرة، بحيث يمكن تسليمها إلى كييف، حسب "سي إن إن". 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T05:19+0000
2022-11-15T05:19+0000
رصد عسكري
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قال مسؤولان إن الولايات المتحدة تدرس كيفية تعديل الطائرات المسيرة لجعل فقدانها - جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الحساسة- أقل خطورة، مما يسمح بزيادة احتمال حصول الأوكرانيين عليها.قال مسؤول في الكونغرس: "هناك تعديلات محددة وفنية للغاية ويمكن إجراؤها لتجعل ذلك ممكنًا على المدى القريب. لكن هذا يستغرق وقتًا وهو معقد إلى حد ما".أكد مسؤول أمريكي أن الجيش يبذل جهده لدراسة التغييرات المحتملة للطائرة المسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

واشنطن تعتزم تعديل طائرات "غراي إيغل" المسيرة وتسليمها إلى كييف

05:19 GMT 15.11.2022
© Photo / U.S. Armyطائرة النسر الرمادي
طائرة النسر الرمادي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Photo / U.S. Army
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تدرس السلطات الأمريكية كيفية تعديل طائرات "غراي إيغل" المسيرة، بحيث يمكن تسليمها إلى كييف، حسب "سي إن إن".
قال مسؤولان إن الولايات المتحدة تدرس كيفية تعديل الطائرات المسيرة لجعل فقدانها - جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الحساسة- أقل خطورة، مما يسمح بزيادة احتمال حصول الأوكرانيين عليها.
قال مسؤول في الكونغرس: "هناك تعديلات محددة وفنية للغاية ويمكن إجراؤها لتجعل ذلك ممكنًا على المدى القريب. لكن هذا يستغرق وقتًا وهو معقد إلى حد ما".
أكد مسؤول أمريكي أن الجيش يبذل جهده لدراسة التغييرات المحتملة للطائرة المسيرة.
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