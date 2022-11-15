https://sputnikarabic.ae/20221115/وزير-الخارجية-الصيني-بكين-تعارض-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-العشرين-1070177712.html
وزير الخارجية الصيني: بكين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
وزير الخارجية الصيني: بكين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، في لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T06:36+0000
2022-11-15T06:36+0000
2022-11-15T06:47+0000
الصين
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وقال في افتتاح اجتماع ثنائي مع لافروف على هامش قمة مجموعة الـ20: "نحن سعداء جدًا لأنك تشارك شخصيًا في قمة مجموعة العشرين، وتمثل روسيا في القمة، فهذه مهمة مجيدة للغاية. نحن ندعم دور روسيا الجدير في مجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى ونعتقد أنه لا يحق لأحد حرمان روسيا من حق المشاركة في صيغ متعددة الأطراف".وأشار إلى أنه يعتزم البحث مع نظيره الروسي "القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التعاون للحفاظ على ديناميات مستقرة للعلاقات الثنائية".
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الصين
وزير الخارجية الصيني: بكين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
06:36 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، في لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى.
وقال في افتتاح اجتماع ثنائي مع لافروف على هامش قمة مجموعة الـ20: "نحن سعداء جدًا لأنك تشارك شخصيًا في قمة مجموعة العشرين، وتمثل روسيا في القمة، فهذه مهمة مجيدة للغاية. نحن ندعم دور روسيا الجدير في مجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى ونعتقد أنه لا يحق لأحد حرمان روسيا من حق المشاركة في صيغ متعددة الأطراف".
وأشار إلى أنه يعتزم البحث مع نظيره الروسي "القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التعاون للحفاظ على ديناميات مستقرة للعلاقات الثنائية".