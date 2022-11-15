https://sputnikarabic.ae/20221115/-مساعد-بوتين-يترأس-الوفد-الروسي-خلال-حفل-افتتاح-مونديال-قطر-2022-1070184395.html
مساعد بوتين يترأس الوفد الروسي خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022
مساعد بوتين يترأس الوفد الروسي خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022
أعلنت السفارة الروسية في الدوحة أن مساعد الرئيس الروسي والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الروسية إيغور ليفيتين، سيترأس الوفد الروسي خلال حفل افتتاح مونديال... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T08:27+0000
2022-11-15T08:27+0000
2022-11-15T08:27+0000
روسيا
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الروسية في الدوحة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الوفد الروسي سيشارك في حفل افتتاح مونديال قطر برئاسة إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي".وأصبحت قطر أول دولة عربية تفوز بحق استضافة كأس العالم. وستقام البطولة في قطر بسبب الظروف المناخية لأول مرة في تاريخ المونديال في أواخر الخريف والشتاء، في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قطر, بطولة كأس العالم 2022
روسيا, قطر, بطولة كأس العالم 2022
مساعد بوتين يترأس الوفد الروسي خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022
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أعلنت السفارة الروسية في الدوحة أن مساعد الرئيس الروسي والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الروسية إيغور ليفيتين، سيترأس الوفد الروسي خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022.
وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الروسية في الدوحة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الوفد الروسي سيشارك في حفل افتتاح مونديال قطر برئاسة إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي".
وأصبحت قطر أول دولة عربية تفوز بحق استضافة كأس العالم. وستقام البطولة في قطر بسبب الظروف المناخية لأول مرة في تاريخ المونديال في أواخر الخريف والشتاء، في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.