https://sputnikarabic.ae/20221116/أردوغان-بشأن-عملية-عسكرية-محتملة-على-أراضي-سوريا-سيتم-اتخاذ-كل-ما-هو-ضروري-1070227669.html
أردوغان بشأن عملية عسكرية محتملة على أراضي سوريا: سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري
أردوغان بشأن عملية عسكرية محتملة على أراضي سوريا: سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول عملية حدودية محتملة للقوات المسلحة التركية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول، أنه "سيتم اتخاذ كل ما... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T05:44+0000
2022-11-16T05:44+0000
2022-11-16T06:18+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في بالي "في الوقت الحالي، الاستجوابات جارية، والتحقيق جار ... التحقيق جار إلى ما يؤدي هذا الخيط. على العالم كله أن يعرف أن كل ما هو ضروري ينشأ عن هذا التحقيق سنقوم نحن به".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أردوغان بشأن عملية عسكرية محتملة على أراضي سوريا: سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري
05:44 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول عملية حدودية محتملة للقوات المسلحة التركية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول، أنه "سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في بالي "في الوقت الحالي، الاستجوابات جارية، والتحقيق جار ... التحقيق جار إلى ما يؤدي هذا الخيط. على العالم كله أن يعرف أن كل ما هو ضروري ينشأ عن هذا التحقيق سنقوم نحن به".