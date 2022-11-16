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أردوغان: تشير البيانات إلى أن روسيا لا علاقة لها بحادثة سقوط صاروخ في بولندا
https://sputnikarabic.ae/20221116/أردوغان-بشأن-عملية-عسكرية-محتملة-على-أراضي-سوريا-سيتم-اتخاذ-كل-ما-هو-ضروري-1070227669.html
أردوغان بشأن عملية عسكرية محتملة على أراضي سوريا: سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري
أردوغان بشأن عملية عسكرية محتملة على أراضي سوريا: سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول عملية حدودية محتملة للقوات المسلحة التركية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول، أنه "سيتم اتخاذ كل ما... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T05:44+0000
2022-11-16T06:18+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في بالي "في الوقت الحالي، الاستجوابات جارية، والتحقيق جار ... التحقيق جار إلى ما يؤدي هذا الخيط. على العالم كله أن يعرف أن كل ما هو ضروري ينشأ عن هذا التحقيق سنقوم نحن به".
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أردوغان بشأن عملية عسكرية محتملة على أراضي سوريا: سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري

05:44 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 06:18 GMT 16.11.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول عملية حدودية محتملة للقوات المسلحة التركية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول، أنه "سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في بالي "في الوقت الحالي، الاستجوابات جارية، والتحقيق جار ... التحقيق جار إلى ما يؤدي هذا الخيط. على العالم كله أن يعرف أن كل ما هو ضروري ينشأ عن هذا التحقيق سنقوم نحن به".
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT
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