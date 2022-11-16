https://sputnikarabic.ae/20221116/أوكرانيا-تدرج-رئيس-الشيشان-رمضان-قديروف-على-قائمة-المطلوبين-1070259414.html
أوكرانيا تدرج رئيس الشيشان رمضان قديروف على قائمة المطلوبين
أوكرانيا تدرج رئيس الشيشان رمضان قديروف على قائمة المطلوبين
أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، اليوم الأربعاء، إدراج رئيس الشيشان رمضان قديروف، على قائمة المطلوبين، وذلك وفقا لقاعدة بيانات جهاز المخابرات الأوكراني. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو– سبوتنيك. وحسب جهاز أمن الدولة الأوكراني، تمت إدانة قديروف "بشن اعتداء عسكري أو أعمال عسكرية عدوانية"، لافتا إلى أن عقوبة هذه الأفعال، هي السجن مدة تتراوح بين 10 و 15 عاما، بموجب القانون الجنائي الأوكراني.ووفقا للجهاز الأمني فإن قديروف مطلوب بتهمة "التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمتها".يشار إلى أن قديروف ليس أول سياسي روسي يتم وضعه على قائمة المطلوبين من قبل إدارة أمن الدولة الأوكراني.ووضع الأمن الأوكراني، في وقت سابق، على قائمة المطلوبين، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بتهمة التعدي على وحدة أراضي أوكرانيا، وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن الروسي وممثلي القيادة العسكرية الروسية.كما أدرج أيضا على القائمة، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ومدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني قائد قوات الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، والمبعوث الرئاسي المفوض إلى الدائرة الفيدرالية المركزية إيغور شيغوليف، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف.
https://sputnikarabic.ae/20221010/قديروف-يعرب-عن-رضاه-التام-إزاء-سير-العملية-الخاصة-ويدعو-زيلينسكي-للفرار-إلى-الغرب-1068829365.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أوكرانيا تدرج رئيس الشيشان رمضان قديروف على قائمة المطلوبين
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أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، اليوم الأربعاء، إدراج رئيس الشيشان رمضان قديروف، على قائمة المطلوبين، وذلك وفقا لقاعدة بيانات جهاز المخابرات الأوكراني.
موسكو– سبوتنيك
. وحسب جهاز أمن الدولة الأوكراني، تمت إدانة قديروف "بشن اعتداء عسكري أو أعمال عسكرية عدوانية"، لافتا إلى أن عقوبة هذه الأفعال، هي السجن مدة تتراوح بين 10 و 15 عاما، بموجب القانون الجنائي الأوكراني.
ووفقا للجهاز الأمني فإن قديروف مطلوب بتهمة "التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمتها".
يشار إلى أن قديروف
ليس أول سياسي روسي يتم وضعه على قائمة المطلوبين من قبل إدارة أمن الدولة الأوكراني.
ووضع الأمن الأوكراني، في وقت سابق، على قائمة المطلوبين، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بتهمة التعدي على وحدة أراضي أوكرانيا، وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن الروسي وممثلي القيادة العسكرية الروسية.
كما أدرج أيضا على القائمة، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ومدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني قائد قوات الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، والمبعوث الرئاسي المفوض إلى الدائرة الفيدرالية المركزية إيغور شيغوليف، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف.