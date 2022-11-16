https://sputnikarabic.ae/20221116/أوليانوف-يؤكد-إمكانية-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-وفق-معايير-محددة-1070243872.html

أوليانوف يؤكد إمكانية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه وفق معايير محددة

أوليانوف يؤكد إمكانية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه وفق معايير محددة

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، أن إنشاء منطقة آمنة حول... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T13:11+0000

2022-11-16T13:11+0000

2022-11-16T13:11+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف غروسي اليوم الأربعاء: "لقد أبلغت الوزيرة (بيربوك) عن آخر محادثاتي مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، ليس من السهل إنشاء مثل هذه المنطقة الآمنة على الجانب الروسي، لأن هذه المحطة كما تعلمون هي على خط المواجهة، وهذا يجعل الأمور أكثر صعوبة، لكنه لا يجعل الأمر مستحيلًا، لن نتخلى عن هذا الجهد".وأكد غروسي أن المفاوضات جارية بشأن إنشاء منطقة أمان نووي حول محطة الطاقة النووية زابوروجيه.قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن "مسألة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه يمكن حلها بسرعة، ولكن من الضروري مناقشة معايير تطبيقها الفعال".وأردف أوليانوف: "الفكرة ليست سيئة، فهي تفترض أنه من المستحيل الإطلاق من أراضي المحطة، وأنه من المستحيل إطلاق النار على المحطة من يجادل في ذلك بالتأكيد ليست موسكو".وأردف: "وسلم غروسي المسودة الأولية إلى لافروف ووزير الخارجية الأوكراني، مؤخرًا وبناءً على المشاورات أنهى غروسي النص بشكل طفيف هذا هو موضوع المناقشة مع كل من موسكو وكييف تسير المبادرة في الاتجاه الصحيح، ولكن الوضوح مطلوب بما في ذلك من حيث التحقق من الأداء".وشدد أوليانوف على أنه منذ 1 سبتمبر/ أيلول كان هناك مراقبون من الوكالة في المحطة ولم يصد تقرير واحد حول من يقصف المحطة، ولكنه استدرك بأن الوكالة لا تفويض لديها بتسمية الجناة.

https://sputnikarabic.ae/20221110/غروسي-المحادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-لإقامة-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-معقدة-جدا-1070037687.html

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