https://sputnikarabic.ae/20221116/إصابة-10-أشخاص-على-الأقل-جراء-انفجار-غاز-في-إسطنبول-1070259276.html
إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في إسطنبول
إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في إسطنبول
أصيب 10 أشخاص على الأقل في حادث انفجار الغاز في منطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T20:57+0000
2022-11-16T20:57+0000
2022-11-16T20:58+0000
العالم
إسطنبول
إسطنبول
إسطنبول
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ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن الانفجار وقع لحظة قيام عمال الغاز بعملهم في خط أنابيب الغاز في أحد شوارع الحي.وتابعت: "خلال العمل، لسبب غير معروف، حدث تسرب للغاز فجأة وحدث انفجار". اندلع حريق، واندلعت النيران في الطابق الأول من مبنى مكون من ثلاثة طوابق.وأضافت أنه تم نقل عشر ضحايا من بينهم ثلاثة موظفين في شركة الغاز، فيما عمّت حالة من الذعر في الشارع بسبب الحادث.
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سبوتنيك عربي
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العالم, إسطنبول, إسطنبول, إسطنبول
العالم, إسطنبول, إسطنبول, إسطنبول
إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في إسطنبول
20:57 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
أصيب 10 أشخاص على الأقل في حادث انفجار الغاز في منطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن الانفجار وقع لحظة قيام عمال الغاز بعملهم في خط أنابيب الغاز في أحد شوارع الحي.
وتابعت
: "خلال العمل، لسبب غير معروف، حدث تسرب للغاز فجأة وحدث انفجار". اندلع حريق، واندلعت النيران في الطابق الأول من مبنى مكون من ثلاثة طوابق.
وأضافت أنه تم نقل عشر ضحايا من بينهم ثلاثة موظفين في شركة الغاز، فيما عمّت حالة من الذعر في الشارع بسبب الحادث.