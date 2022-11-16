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https://sputnikarabic.ae/20221116/إصابة-10-أشخاص-على-الأقل-جراء-انفجار-غاز-في-إسطنبول-1070259276.html
إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في إسطنبول
إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في إسطنبول
أصيب 10 أشخاص على الأقل في حادث انفجار الغاز في منطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T20:57+0000
2022-11-16T20:58+0000
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إسطنبول
إسطنبول
إسطنبول
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ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن الانفجار وقع لحظة قيام عمال الغاز بعملهم في خط أنابيب الغاز في أحد شوارع الحي.وتابعت: "خلال العمل، لسبب غير معروف، حدث تسرب للغاز فجأة وحدث انفجار". اندلع حريق، واندلعت النيران في الطابق الأول من مبنى مكون من ثلاثة طوابق.وأضافت أنه تم نقل عشر ضحايا من بينهم ثلاثة موظفين في شركة الغاز، فيما عمّت حالة من الذعر في الشارع بسبب الحادث.
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العالم, إسطنبول, إسطنبول, إسطنبول
العالم, إسطنبول, إسطنبول, إسطنبول

إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في إسطنبول

20:57 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 16.11.2022)
© AP Photo / Francisco Secoانفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا
انفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أصيب 10 أشخاص على الأقل في حادث انفجار الغاز في منطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن الانفجار وقع لحظة قيام عمال الغاز بعملهم في خط أنابيب الغاز في أحد شوارع الحي.
وتابعت: "خلال العمل، لسبب غير معروف، حدث تسرب للغاز فجأة وحدث انفجار". اندلع حريق، واندلعت النيران في الطابق الأول من مبنى مكون من ثلاثة طوابق.
وأضافت أنه تم نقل عشر ضحايا من بينهم ثلاثة موظفين في شركة الغاز، فيما عمّت حالة من الذعر في الشارع بسبب الحادث.
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