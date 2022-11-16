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https://sputnikarabic.ae/20221116/إصابة-21-مجندا-في-مكتب-شرطة-مقاطعة-لوس-أنجلوس-بعدما-دهستهم-سيارة-1070250913.html
إصابة 21 مجندا في مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بعدما دهستهم سيارة
إصابة 21 مجندا في مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بعدما دهستهم سيارة
قال مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن 21 من المجندين في مكتب شرطة المقاطعة أصيبوا بعد أن صدمتهم سيارة أثناء قيامهم بالركض في ساعة مبكرة... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T16:11+0000
2022-11-16T16:11+0000
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وقع الحادث في منطقة ساوث ويتيير بالقرب من شارع ميلز وشارع ترمبل. وقال تشاد سوربير، رئيس قسم الإطفاء في لوس أنجلوس، إن سبعة من المجندين أصيبوا بجروح خطيرة، وفق قناة "إيه بي سي نيوز".كان نحو 40 مجندا يركضون معا وقت وقوع الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 6:29 صباحا.وقال مسؤول في شرطة لوس أنجلوس إن المجندين كانوا يرتدون سترات عاكسة في ذلك الوقت.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

إصابة 21 مجندا في مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بعدما دهستهم سيارة

16:11 GMT 16.11.2022
© STRINGERالشرطة الأمريكية في تكساس
الشرطة الأمريكية في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
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قال مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن 21 من المجندين في مكتب شرطة المقاطعة أصيبوا بعد أن صدمتهم سيارة أثناء قيامهم بالركض في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حسبما أفاد مكتب العمدة.
وقع الحادث في منطقة ساوث ويتيير بالقرب من شارع ميلز وشارع ترمبل. وقال تشاد سوربير، رئيس قسم الإطفاء في لوس أنجلوس، إن سبعة من المجندين أصيبوا بجروح خطيرة، وفق قناة "إيه بي سي نيوز".
كان نحو 40 مجندا يركضون معا وقت وقوع الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 6:29 صباحا.
وقال مسؤول في شرطة لوس أنجلوس إن المجندين كانوا يرتدون سترات عاكسة في ذلك الوقت.
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