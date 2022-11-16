https://sputnikarabic.ae/20221116/إصابة-7-جنود-إسرائيليين-بحادث-سير-حالة-أحدهم-خطيرة-1070250268.html
إصابة 7 جنود إسرائيليين بحادث سير... حالة أحدهم خطيرة
إصابة 7 جنود إسرائيليين بحادث سير... حالة أحدهم خطيرة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 7 من جنوده بحادث سير في منطقة النقب جنوبي البلاد، بعد اصطدام سيارتهم العسكرية بحافلة مدنية. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T15:47+0000
2022-11-16T15:47+0000
2022-11-16T15:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأوضح الجيش في بيان نشره بحسابه الرسمي على تويتر: "وقع حادث سير خطير صباح اليوم بين سيارة للجيش الإسرائيلي وحافلة مدنية جنوبي البلاد".وأضاف: "كانت مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في عملية تمشيط على طريق الوصول إلى قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، وبعد ذلك بوقت قصير وقع حادث سير بين المركبة وحافلة مدنية ويجري التحقيق في الحادث".وتابع الجيش: "في الحادث، أصيب جندي بجروح خطيرة، ومجندة بجروح متوسطة، وخمسة جنود بجروح طفيفة".وختم بالقول: "تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى. وبعثت رسالة إلى أسر المصابين".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة 7 جنود إسرائيليين بحادث سير... حالة أحدهم خطيرة
15:47 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 7 من جنوده بحادث سير في منطقة النقب جنوبي البلاد، بعد اصطدام سيارتهم العسكرية بحافلة مدنية.
وأوضح الجيش في بيان نشره بحسابه الرسمي على تويتر: "وقع حادث سير خطير صباح اليوم بين سيارة للجيش الإسرائيلي وحافلة مدنية جنوبي البلاد".
وأضاف: "كانت مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي
في عملية تمشيط على طريق الوصول إلى قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، وبعد ذلك بوقت قصير وقع حادث سير بين المركبة وحافلة مدنية ويجري التحقيق في الحادث".
وتابع الجيش: "في الحادث، أصيب جندي بجروح خطيرة، ومجندة بجروح متوسطة، وخمسة جنود بجروح طفيفة".
وختم بالقول: "تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى. وبعثت رسالة إلى أسر المصابين".