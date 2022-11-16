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https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلام-تركيا-تعتقل-مشتبها-به-شمالي-سوريا-على-صلة-بتفجير-إسطنبول-الأخير-1070257874.html
إعلام: تركيا تعتقل مشتبها به شمالي سوريا على صلة بتفجير إسطنبول الأخير
إعلام: تركيا تعتقل مشتبها به شمالي سوريا على صلة بتفجير إسطنبول الأخير
اعتقلت قوات الأمن التركية مشتبها به في سوريا على صلة بالهجوم الإرهابي، الذي وقع الأسبوع الماضي في شارع الاستقلال في إسطنبول وأودى بحياة ستة أشخاص. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T19:13+0000
2022-11-16T19:13+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
هجوم إرهابي
إلقاء القبض
مشتبه به
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وأفادت قناة "هابر" التلفزيونية التركية، اليوم الأربعاء: بأن "إرهابيا آخر ساعد الإرهابي الذي ارتكب الهجوم على شارع الاستقلال تم القبض عليه في أعزاز (مدينة في شمال سوريا)، سيتم الكشف عن التفاصيل في المستقبل القريب".ووقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، خلّف 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).صنفت الولايات المتحدة حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الأمن-التركي-يعلن-أن-الهجوم-الإرهابي-في-إسطنبول-نفذته-مواطنة-سورية-1070137957.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, هجوم إرهابي, إلقاء القبض, مشتبه به
العالم, أخبار تركيا اليوم, هجوم إرهابي, إلقاء القبض, مشتبه به

إعلام: تركيا تعتقل مشتبها به شمالي سوريا على صلة بتفجير إسطنبول الأخير

19:13 GMT 16.11.2022
© AP Photo / Francisco Secoانفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا
انفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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اعتقلت قوات الأمن التركية مشتبها به في سوريا على صلة بالهجوم الإرهابي، الذي وقع الأسبوع الماضي في شارع الاستقلال في إسطنبول وأودى بحياة ستة أشخاص.
وأفادت قناة "هابر" التلفزيونية التركية، اليوم الأربعاء: بأن "إرهابيا آخر ساعد الإرهابي الذي ارتكب الهجوم على شارع الاستقلال تم القبض عليه في أعزاز (مدينة في شمال سوريا)، سيتم الكشف عن التفاصيل في المستقبل القريب".
ووقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، خلّف 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).
شارع الاستقلال في إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
الأمن التركي يعلن أن الهجوم الإرهابي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية
14 نوفمبر, 08:39 GMT
صنفت الولايات المتحدة حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.
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