https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلام-طائرة-تابعة-لحلف-الناتو-تعقبت-الصاروخ-الذي-سقط-في-بولندا--1070226392.html
إعلام: طائرة تابعة لحلف الناتو تعقبت الصاروخ الذي سقط في بولندا
إعلام: طائرة تابعة لحلف الناتو تعقبت الصاروخ الذي سقط في بولندا
قال مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، إن طائرة تابعة للحلف، كانت في المجال الجوي البولندي، تتبعت صاروخا أصاب الأراضي البولندية، وتم تقديم... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T04:29+0000
2022-11-16T04:29+0000
2022-11-16T04:29+0000
بولندا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن المسؤول العسكري لحلف شمال الأطلسي: "تم تقديم بيانات استخباراتية مع مسارات الرادار [للصاروخ] لحلف شمال الأطلسي وبولندا".وبحسب "سي إن إن"، لم يذكر مسؤول الناتو من أطلق الصاروخ أو من أين أطلق.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221116/بايدن-الحلفاء-وافقوا-على-دعم-التحقيق-بشأن-انفجارات-بولندا-وسنقرر--الخطوات-التالية-وفقا-للنتائج-1070225203.html
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بولندا, أخبار روسيا اليوم
بولندا, أخبار روسيا اليوم
إعلام: طائرة تابعة لحلف الناتو تعقبت الصاروخ الذي سقط في بولندا
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قال مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، إن طائرة تابعة للحلف، كانت في المجال الجوي البولندي، تتبعت صاروخا أصاب الأراضي البولندية، وتم تقديم بيانات الاستخبارات إلى وارسو والحلف.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن المسؤول العسكري لحلف شمال الأطلسي: "تم تقديم بيانات استخباراتية مع مسارات الرادار [للصاروخ] لحلف شمال الأطلسي وبولندا".
وبحسب "سي إن إن"، لم يذكر مسؤول الناتو من أطلق الصاروخ أو من أين أطلق.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.
ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ
، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.