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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلان-إنذار-جوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1070230113.html
إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الإنذار الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية للبلاد. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T08:06+0000
2022-11-16T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وفقا لها، تم إطلاق إنذار بالغارة الجوية لأول مرة في شرق أوكرانيا. في غضون 10 دقائق، تم الإعلان عن الإنذار في جميع المناطق. كما أفادت وكالات الأنباء الأوكرانية، بوقوع أنفجار في مدينة أوديسا الأوكرانية.وكتبت وكالة الأنباء بالإشارة إلى مراسلها أن: "هناك انفجار في مدينة أوديسا".وقال موقع سترانا. أو إنه قد لا يكون الانفجار الذي ضرب أوديسا ليس مرتبطًا بالقصف، ولكن بانفجار غاز في أحد المباني السكنية. وبحسب المنشور، وقع انفجار غازي في أحد المباني السكنية، وهناك ضحايا.كما أكد الصحيفة الأوكرانية "كليمينكو تايم" الأنباء عن انفجار غاز منزلي وقع في مبنى سكني في أوديسا.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا

08:06 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 16.11.2022)
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الإنذار الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية للبلاد.
وفقا لها، تم إطلاق إنذار بالغارة الجوية لأول مرة في شرق أوكرانيا. في غضون 10 دقائق، تم الإعلان عن الإنذار في جميع المناطق.
كما أفادت وكالات الأنباء الأوكرانية، بوقوع أنفجار في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وكتبت وكالة الأنباء بالإشارة إلى مراسلها أن: "هناك انفجار في مدينة أوديسا".
وقال موقع سترانا. أو إنه قد لا يكون الانفجار الذي ضرب أوديسا ليس مرتبطًا بالقصف، ولكن بانفجار غاز في أحد المباني السكنية.
وبحسب المنشور، وقع انفجار غازي في أحد المباني السكنية، وهناك ضحايا.
كما أكد الصحيفة الأوكرانية "كليمينكو تايم" الأنباء عن انفجار غاز منزلي وقع في مبنى سكني في أوديسا.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
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