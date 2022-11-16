https://sputnikarabic.ae/20221116/إعلان-إنذار-جوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1070230113.html
إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الإنذار الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية للبلاد. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T08:06+0000
2022-11-16T08:06+0000
2022-11-16T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069500864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b623e3421de8a73a59b428399cff758.jpg
وفقا لها، تم إطلاق إنذار بالغارة الجوية لأول مرة في شرق أوكرانيا. في غضون 10 دقائق، تم الإعلان عن الإنذار في جميع المناطق. كما أفادت وكالات الأنباء الأوكرانية، بوقوع أنفجار في مدينة أوديسا الأوكرانية.وكتبت وكالة الأنباء بالإشارة إلى مراسلها أن: "هناك انفجار في مدينة أوديسا".وقال موقع سترانا. أو إنه قد لا يكون الانفجار الذي ضرب أوديسا ليس مرتبطًا بالقصف، ولكن بانفجار غاز في أحد المباني السكنية. وبحسب المنشور، وقع انفجار غازي في أحد المباني السكنية، وهناك ضحايا.كما أكد الصحيفة الأوكرانية "كليمينكو تايم" الأنباء عن انفجار غاز منزلي وقع في مبنى سكني في أوديسا.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069500864_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c89d21b0907f3cfec6cdc18bf1e47056.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
08:06 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الإنذار الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية للبلاد.
وفقا لها، تم إطلاق إنذار بالغارة الجوية لأول مرة في شرق أوكرانيا. في غضون 10 دقائق، تم الإعلان عن الإنذار في جميع المناطق.
كما أفادت وكالات الأنباء الأوكرانية، بوقوع أنفجار في مدينة أوديسا الأوكرانية.
وكتبت وكالة الأنباء بالإشارة إلى مراسلها أن: "هناك انفجار في مدينة أوديسا".
وقال موقع سترانا. أو إنه قد لا يكون الانفجار الذي ضرب أوديسا ليس مرتبطًا بالقصف، ولكن بانفجار غاز في أحد المباني السكنية.
وبحسب المنشور، وقع انفجار غازي في أحد المباني السكنية، وهناك ضحايا.
كما أكد الصحيفة الأوكرانية "كليمينكو تايم" الأنباء عن انفجار غاز منزلي وقع في مبنى سكني في أوديسا.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.