https://sputnikarabic.ae/20221116/إيران-ترد-على-مزاعم-دورها-في-محاولة-اغتيال-رجل-أعمال-إسرائيلي-في-جورجيا-1070228510.html

إيران ترد على مزاعم دورها في محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا

إيران ترد على مزاعم دورها في محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على "مزاعم دورها في محاولة اغتيال رجال أعمال إسرائيلي في جورجيا". 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T06:43+0000

2022-11-16T06:43+0000

2022-11-16T06:43+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الخبر المنشور في وسائل الإعلام الجورجية حول دور مواطن إيراني جورجي في قتل مواطن من النظام الصهيوني، هو نتيجة تصميم النظام الإرهابي الصهيوني بهدف قطع العلاقات بين البلدين الصديقين والمجاورين"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".وأضاف كنعاني: "بالنظر إلى التاريخ الطويل للنظام العنصري الصهيوني في تصميم وتنفيذ الأعمال الإرهابية والتحريضية، وكذلك دوره في تعزيز كراهية إيران في المنطقة، نتوقع من السلطات الجورجية إدارة هذه القضية بحنكة ويقظة".وأعلنت المخابرات الجورجية، أمس الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أرض البلاد، متهمة إيران بالتخطيط للعملية.وبحسب ما أعلنته المخابرات الجورجية، فإن عملية الاغتيال تمت بتكليف من مواطن إيراني، وفق ما نقلته القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي.وبحسب البيان الرسمي، فإن مواطنا باكستانيا وصل إلى جورجيا من دولة ثالثة، كان من المفترض أن ينفذ عملية الاغتيال.وقال إنه تم تكليف مجموعة من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة جورجية وإيرانية بنقل السلاح، الذي كان من المقرر أن تنفذ به عملية اغتيال المواطن الإسرائيلي.وذكرت المخابرات الجورجية في بيانها، أن الباكستاني تلقى معلومات عن الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يغتاله، قبل وصوله إلى جورجيا، في ذلك البلد الثالث الذي انتقل إليه، ثم استأجر شقة وأجرى اتصالات مختلفة، قبل أن يبدأ في تتبع المواطن الإسرائيلي الذي كان مستهدفًا.وبحسب الجورجيين، لم تكن مجموعة نقل الأسلحة والشخص الذي كان من المفترض أن ينفذ العملية على اتصال مباشر بعضهما ببعض، من أجل تصعيب تعقبهم. وذكروا أن "التنسيق مع المجموعة والمنفذ تم من الخارج". إضافة إلى ذلك، تم إخفاء الأسلحة والذخائر في عدة أماكن مختلفة في العاصمة تبليسي.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها إيران اغتيال إسرائيليين في دول أجنبية.في شهر يوليو/ تموز الماضي، اعتقل عملاء للحرس الثوري في إسطنبول في تركيا، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إطلاق نار وخطف ضد سياح إسرائيليين في البلاد.وأضافت الصحيفة: "في السنوات الأخيرة، في قبرص ودول أخرى أيضا، حاول الإيرانيون القضاء على إسرائيليين، ولكنهم فشلوا".

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم