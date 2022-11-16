https://sputnikarabic.ae/20221116/إيقاف-ليفاندوفسكي-هداف-برشلونة-3-مباريات-بسبب-إيماءة-للحكم-1070258595.html
إيقاف ليفاندوفسكي هداف برشلونة 3 مباريات بسبب "إيماءة" للحكم
إيقاف ليفاندوفسكي هداف برشلونة 3 مباريات بسبب "إيماءة" للحكم
تسببت "إيماءة" من قبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، تجاه الحكم، في إيقافه لثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T19:59+0000
2022-11-16T19:59+0000
2022-11-16T19:59+0000
نادي برشلونة
منوعات
رياضة
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واعتبر الاتحاد الإسباني في بيان، اليوم الأربعاء، أن ليفاندوفسكي أظهر "عدم احترام" للحكم، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أوساسونا في الثامن من الشهر الجاري.وأوضح الاتحاد أن العقوبة ستدخل حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022.وطُرد ليفاندوفسكي إثر نيله بطاقتين صفراوين في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1، وخلال خروجه من أرض الملعب قام بإيماءة من خلال لمس أنفه، ما اعتُبر إساءة للحكم خيسوس جيل مانسانو.وبذلك سيغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا، عن دربي كاتالونيا ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.وأعلن نادي برشلونة أنه سيستأنف أمام لجنة الاستئناف بشأن الحظر المفروض على روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مباريات.والأسبوع الماضي، تطرق ليفاندوفسكي لواقعة "الإيماءة" بالقول "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي (مدربه) وليس للحكم".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي برشلونة, منوعات, رياضة
نادي برشلونة, منوعات, رياضة
إيقاف ليفاندوفسكي هداف برشلونة 3 مباريات بسبب "إيماءة" للحكم
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تسببت "إيماءة" من قبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، تجاه الحكم، في إيقافه لثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم.
واعتبر الاتحاد الإسباني في بيان، اليوم الأربعاء، أن ليفاندوفسكي أظهر "عدم احترام" للحكم، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أوساسونا في الثامن من الشهر الجاري.
وأوضح الاتحاد أن العقوبة ستدخل حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022.
وطُرد ليفاندوفسكي إثر نيله بطاقتين صفراوين في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1، وخلال خروجه من أرض الملعب قام بإيماءة من خلال لمس أنفه، ما اعتُبر إساءة للحكم خيسوس جيل مانسانو.
وبذلك سيغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري الإسباني
برصيد 13 هدفًا، عن دربي كاتالونيا ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.
وأعلن نادي برشلونة
أنه سيستأنف أمام لجنة الاستئناف بشأن الحظر المفروض على روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مباريات.
والأسبوع الماضي، تطرق ليفاندوفسكي لواقعة "الإيماءة" بالقول "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي (مدربه) وليس للحكم".