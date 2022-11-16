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https://sputnikarabic.ae/20221116/استئناف-إمدادات-النفط-من-روسيا-عبر-الفرع-الجنوبي-من-خط-أنابيب-دروجبا-1070250099.html
استئناف إمدادات النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا"
استئناف إمدادات النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا"
أعلنت السكرتيرة الصحفية لشركة التشغيل التشيكية "MERO"، باربارا بوتسوفا، استئناف إمدادات النفط الروسية عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" بالكامل. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T15:49+0000
2022-11-16T15:49+0000
العالم
إمدادات
خط نفط
دروجبا
التشيك
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وقالت بوتسوفا، اليوم الأربعاء: "وفقا للرسالة التي تلقيناها من شريكنا السلوفاكي، Transpetrol، فقد تم استئناف إمدادات النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" من أوكرانيا إلى سلوفاكيا بالكامل".وكانت أوكرانيا، أبلغت مساء أمس الثلاثاء، شركة "ترانس نفط" بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" النفطي في اتجاه المجر، مشيرة إلى انخفاض الجهد في شبكة الكهرباء.وأضاف ديمين، يوم الثلاثاء: "أبلغنا الجانب الأوكراني أنه قد أوقف الضخ في اتجاه فينيشليتكا (في المجر) بسبب انخفاض الجهد".وتراقب شركة النفط والغاز المجرية "مول" الوضع على خط أنابيب النفط "دروجبا" وتقيم إمكانية إعادة تشغيله، وستستمر احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر.وأشارت الشركة إلى أن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمجر كافية لضمان التشغيل المتواصل للمصافي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصلاح الضرر".
https://sputnikarabic.ae/20221115/أوكرانيا-توقف-ضخ-أنابيب-النفط-دروجبا-المغذية-للمجر-1070220587.html
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العالم, إمدادات, خط نفط, دروجبا, التشيك
العالم, إمدادات, خط نفط, دروجبا, التشيك

استئناف إمدادات النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا"

15:49 GMT 16.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلنت السكرتيرة الصحفية لشركة التشغيل التشيكية "MERO"، باربارا بوتسوفا، استئناف إمدادات النفط الروسية عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" بالكامل.
وقالت بوتسوفا، اليوم الأربعاء: "وفقا للرسالة التي تلقيناها من شريكنا السلوفاكي، Transpetrol، فقد تم استئناف إمدادات النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" من أوكرانيا إلى سلوفاكيا بالكامل".
وكانت أوكرانيا، أبلغت مساء أمس الثلاثاء، شركة "ترانس نفط" بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" النفطي في اتجاه المجر، مشيرة إلى انخفاض الجهد في شبكة الكهرباء.
أفاد إيغور ديمين، المتحدث باسم رئيس شركة "ترانس نفط" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أوكرانيا أبلغت الشركة بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط دروجبا في اتجاه المجر".
وأضاف ديمين، يوم الثلاثاء: "أبلغنا الجانب الأوكراني أنه قد أوقف الضخ في اتجاه فينيشليتكا (في المجر) بسبب انخفاض الجهد".
إنشاء خط أنابيب النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذي للمجر
أمس, 19:09 GMT
وتراقب شركة النفط والغاز المجرية "مول" الوضع على خط أنابيب النفط "دروجبا" وتقيم إمكانية إعادة تشغيله، وستستمر احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية "إم تي أي" عن "ترانس نفط" قولها: "إننا نتابع الأحداث عن كثب ونقوم مع الشركاء الأوكرانيين بدراسة شروط استئناف إطلاق خط أنابيب النفط دروجبا".

وأشارت الشركة إلى أن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمجر كافية لضمان التشغيل المتواصل للمصافي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصلاح الضرر".
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