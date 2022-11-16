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https://sputnikarabic.ae/20221116/الأردن-استخراج-15-كلغ-كوكايين-من-أحشاء-مسافر-أجنبي-حاول-تهريبها-للمملكة-1070247388.html
الأردن... استخراج 1.5 كلغ كوكايين من أحشاء مسافر أجنبي حاول تهريبها للمملكة
الأردن... استخراج 1.5 كلغ كوكايين من أحشاء مسافر أجنبي حاول تهريبها للمملكة
أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى أراضي المملكة، داخل أحشاء مسافر أجنبي. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:28+0000
2022-11-16T14:29+0000
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اشتبه العاملون في إدارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية بعد وصوله إلى المملكة، بحسب ما أورده الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ونقلته وكالة "عمون" المحلية.وجرى اصطحاب المشتبه به للتفتيش، وبعد التحقيق معه جرى اقتياده إلى أحد المستشفيات القريبة وإخضاعه إلى التصوير بالأشعة.وأظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه.وبحسب المصدر ذاته "تم بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده تبين أنها تحتوي على 1.5 كغ من مادة الكوكايين المخدرة واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه".
https://sputnikarabic.ae/20220925/الأردن-يحبط-تهريب-كمية-كبيرة-من-المخدرات-مخبأة-داخل-مواسير-بلاستيكية-1068216492.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن... استخراج 1.5 كلغ كوكايين من أحشاء مسافر أجنبي حاول تهريبها للمملكة

14:28 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:29 GMT 16.11.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى أراضي المملكة، داخل أحشاء مسافر أجنبي.
اشتبه العاملون في إدارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية بعد وصوله إلى المملكة، بحسب ما أورده الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ونقلته وكالة "عمون" المحلية.
وجرى اصطحاب المشتبه به للتفتيش، وبعد التحقيق معه جرى اقتياده إلى أحد المستشفيات القريبة وإخضاعه إلى التصوير بالأشعة.
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وأظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه.
وبحسب المصدر ذاته "تم بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده تبين أنها تحتوي على 1.5 كغ من مادة الكوكايين المخدرة واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه".
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